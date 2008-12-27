به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل پژوهش و آموزش سیما اعلام کرد، در این سفر یک روزه که سهشنبه سوم دی ماه انجام شد، آیت الله جوادی آملی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه صدا و سیما به سمتی حرکت کند که گذشتهاش را تکمیل و آیندهاش را بسازد، گفت: مخاطبشناسی شرط اصلی ادای رسالت شما است. نگه داشتن مردم در سطحی که هستند آسان است، ولی اگر آنها را ارتقاء ندهید، ضرر کردهاید.
وی با بیان اینکه صدا و سیما وقتی میتواند صدا و سیمای اسلامی باشد که نتیجه پیامش برای مردم بالا بردن آنها باشد، از حرف خوب زدن و خوب حرف زدن به عنوان دو خصوصیت مهم رسانه نام برد و گفت: اگر این دو عنصر نباشد صدا و سیما تنها ابزاری برای سرگرمی خواهد بود و دیگر دانشگاه عمومی نخواهد بود. حرف خوب را هم باید از علما و اندیشمندان و خوب حرف زدن را هم باید از هنرمندان فرار گرفت و در این مسیر هنرمند باید بتواند امور معقول را تبدیل به امور محسوس کند.
در ادامه این دیدارها آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه کار هنرمندان بسیار مقدس و مهم است، گفت: شما با فرهنگ و معنویت مردم سر و کار دارید. بعد فرهنگی کار شما از همه ابعاد مهمتر است. فرهنگ یعنی ساختن روح مردم و ریشه همه حرکت ها فرهنگ است.
وی ادامه داد: پیش از بیان مطالب از رسانه مطالب را کنترل کنید. در مداحیها اشعار باید گویای عظمت و حماسه اهل بیت باشد و در این ایام نیز میتوان به انقلاب اسلامی در اشعار و مداحیها اشاره کرد.
آیت الله وحید خراسانی نیز در این دیدار هنرمندان را عهدهدار تربیت عقل مردم دانست. در دیداری دیگر آیت الله سبحانی با بیان اینکه صدا و سیما در حال حاضر دانشگاه شده، گفت: الحمد الله رسانه ملی پاک و به دور از هر نوع آلودگی است.
وی در بخش دیگری از این دیدار با تاکید بر حفظ طهارت و پاکیزگی صدا و سیما گفت: برای موفقیت در تولید برنامههای معارفی اول باید محتوای برنامهها محکم و مطابق با تاریخ و احادیث باشد و درجه بعدی باید کیفیت این برنامه ها در حد و اندازهای جهانپسند باشد.
آیتالله خراسانی در ادامه این دیدار پخش مداحیهای مختلف از صدا و سیما را مورد توجه قرار داد و گفت: ممکن است یک مداحی مناسب پخش از مجلس روضهخوانی و عزاداری به شکل محدود باشد، اما پخش آن از صدا و سیما مناسب و شایسته نباشد. رسانهای مانند صدا و سیما باید از مداح، مجری و سخنرانهایی قوی و اسلامی استفاده کند.
در این دیدارها پرویز فارسیجانی دبیر شورای معارف سیما گزارشی از ساماندهی و برنامهریزی مباحث معارفی در سیما را به حضور مراجع ارائه کرد.
وی در این گزارش به هدفگذاری و برنامهریزی قبلی در حوزه محتوا، ساختار و کنداکتور برای مناسبتهای دینی سال به ویژه رمضان و ماههای محرم و سفر در شبکههای مختلف سیما، هدایت، هماهنگی و نظارت مستمر در طول سال بر برنامههای مختلف معارفی به ویژه مناسبتهای مهم سال با همکاری کلیه گروههای برنامه سازی و بهرهگیری از توان تمامی دستگاهها و مراکز به ویژه حوزه و دانشگاه و هیئتهای برجسته دینی در مناسبت های ویژه سال و ... اشاره کرد.
وی همچنین ضمن تشکر از همکاری مراجع، خواستار استمرار همکاری و پشتیبانی ویژه در سطوح مختلف برنامهسازی شد. در پایان این برنامه نیز هنرمندان از مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیمای قم و دانشکده صدا و سیمای قم بازدید و با فعالیتهای این مراکز آشنا شدند.
