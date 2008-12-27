  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۷ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۲۸

برنامه‌سازان معارفی با آیات عظام دیدار کردند

برنامه‌سازان معارفی با آیات عظام دیدار کردند

جمعی از برنامه‌سازان معارفی شبکه‌های مختلف سیما به همراه مدیران گروه‌های معارف شبکه‌ها در شهر قم با آیات عظام صافی گلپایگانی، جوادی آملی، نوری همدانی، وحید خراسانی و سبحانی ملاقات کردند و از رهنمودهای آنان بهره‌مند شدند.

به گزارش  خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل پژوهش و آموزش سیما اعلام کرد، در این سفر یک روزه که سه‌شنبه سوم دی ماه انجام شد، آیت الله جوادی آملی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه صدا و سیما به سمتی حرکت کند که گذشته‌اش را تکمیل و آینده‌اش را بسازد، گفت: مخاطب‌شناسی شرط اصلی ادای رسالت شما است. نگه داشتن مردم در سطحی که هستند آسان است، ولی اگر آنها را ارتقاء ندهید، ضرر کرده‌اید.

وی با بیان اینکه صدا و سیما وقتی می‌تواند صدا و سیمای اسلامی باشد که نتیجه پیامش برای مردم بالا بردن آنها باشد، از حرف خوب زدن و خوب حرف زدن به عنوان دو خصوصیت مهم رسانه نام برد و گفت: اگر این دو عنصر نباشد صدا و سیما تنها ابزاری برای سرگرمی خواهد بود و دیگر دانشگاه عمومی نخواهد بود. حرف خوب را هم باید از علما و اندیشمندان و خوب حرف زدن را هم باید از هنرمندان فرار گرفت و در این مسیر هنرمند باید بتواند امور معقول را تبدیل به امور محسوس کند.

در ادامه این دیدارها آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه کار هنرمندان بسیار مقدس و مهم است، گفت: شما با فرهنگ و معنویت مردم سر و کار دارید. بعد فرهنگی کار شما از همه ابعاد مهم‌تر است. فرهنگ یعنی ساختن روح مردم و ریشه همه حرکت ها فرهنگ است.

وی ادامه داد: پیش از بیان مطالب از رسانه مطالب را کنترل کنید. در مداحی‌ها اشعار باید گویای عظمت و حماسه اهل بیت باشد و در این ایام نیز می‌توان به انقلاب اسلامی در اشعار و مداحی‌ها اشاره کرد.

آیت الله وحید خراسانی نیز در این دیدار هنرمندان را عهده‌دار تربیت عقل مردم دانست. در دیداری دیگر آیت الله سبحانی با بیان اینکه صدا و سیما در حال حاضر دانشگاه شده، گفت: الحمد الله رسانه ملی پاک و به دور از هر نوع آلودگی است.

وی در بخش دیگری از این دیدار با تاکید بر حفظ طهارت و پاکیزگی صدا و سیما گفت: برای موفقیت در تولید برنامه‌های معارفی اول باید محتوای برنامه‌ها محکم و مطابق با تاریخ و احادیث باشد و درجه بعدی باید کیفیت این برنامه ها در حد و اندازه‌ای جهان‌پسند باشد.

آیت‌الله خراسانی در ادامه این دیدار پخش مداحی‌های مختلف از صدا و سیما را مورد توجه قرار داد و گفت: ممکن است یک مداحی مناسب پخش از مجلس روضه‌خوانی و عزاداری به شکل محدود باشد، اما پخش آن از صدا و سیما مناسب و شایسته نباشد. رسانه‌ای مانند صدا و سیما باید از مداح، مجری و سخنران‌هایی قوی و اسلامی استفاده کند.

در این دیدارها پرویز فارسیجانی دبیر شورای معارف سیما گزارشی از ساماندهی و برنامه‌ریزی مباحث معارفی در سیما را به حضور مراجع ارائه کرد.

وی در این گزارش به هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی قبلی در حوزه محتوا، ساختار و کنداکتور برای مناسبت‌های دینی سال به ویژه رمضان و ماه‌های محرم و سفر در شبکه‌های مختلف سیما، هدایت، هماهنگی و نظارت مستمر در طول سال بر برنامه‌های مختلف معارفی به ویژه مناسبت‌های مهم سال با همکاری کلیه گروه‌های برنامه سازی و بهره‌گیری از توان تمامی دستگاه‌ها و مراکز به ویژه حوزه و دانشگاه و هیئت‌های برجسته دینی در مناسبت های ویژه سال و ... اشاره کرد.

وی همچنین ضمن تشکر از همکاری مراجع، خواستار استمرار همکاری و پشتیبانی ویژه در سطوح مختلف برنامه‌سازی شد. در پایان این برنامه نیز هنرمندان از مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیمای قم و دانشکده صدا و سیمای قم بازدید و با فعالیت‌های این مراکز آشنا شدند.

کد مطلب 807018

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها