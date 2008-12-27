حسن بشکوفه تهیه‌کننده این پروژه به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون گروه مشغول فیلمبرداری صحنه‌هایی از این فیلم در درگهان قشم هستند. تاکنون بهرام رادان، مهدی میامی، مهدی حسینی و... جلوی دوربین رفته‌اند و از فردا یکشنبه بازی ارجمند در این پروژه به نقش سلیمان یکی از ناخداهای دو کشتی آغاز می‌شود. با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان اسفند ماه فیلمبرداری این کار در قشم ادامه دارد.



محمدرضا جعفری جلوه، معاون سینمایی وزیر ارشاد پنجشنبه در بازدید از لوکیشن‌های فیلم ""راه آبی ابریشم" گفت: با توجه به نگاه خاص وزارت ارشاد و مدیریت سینمایی کشور به ساخت فیلم‌های ارزشمند تاریخی و تمدنی، داشتن شهرک‌های سینمایی به ویژه مرتبط با فیلم‌های دریایی در کشور اهمیت بسیار دارد.



وی افزوده: جزیره زیبای قشم به دلیل شرایط اقلیمی، اصالت فرهنگی و نیز استعدادهای ویژه و منحصر بفرد گزینه‌ای مناسب برای ایجاد شهرک سینمایی دریایی است و تجربه پروژه "راه آبی ابریشم" در این منطقه به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های دریایی و تاریخی و تمدنی در سینمای ایران موید این مساله است.



معاون سینمایی وزیر ارشاد با اشاره به لوکشین به جا مانده و دکور پروژه عظیم "راه آبی ابریشم" در قشم گفت: با تکمیل این امکانات می‌توان شرایط ایجاد یک شهرک سینمایی دریایی در جزیره قشم را فراهم کرد.

جعفری جلوه ادامه داد: مدیریت سینمایی کشور با حداکثر توانایی خود از حرکت‌های فعالان مرتبط با فیلم‌های تاریخی در کشور برای به تصویر کشیدن تاریخ و تمدن اسلامی و ایرانی با وجود کمی منابع حمایت کرده است .

عزت‌الله انتظامی، رضا کیانیان در کنار چند بازیگر خارجی در پروژه بزرگ تاریخی "راه آبی ابریشم" بازی می‌کنند. عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: بهرام بدخشانی، طراحی چهره‌پردازی: سعید ملکان، جلوه‌های ویژه: محسن روزبهانی، ساخت دکور: کاظم فریبرزی، مدیر برنامه‌ریزی: مصطفی احمدی و طراح هنری پروژه: پروین صفری.



"راه آبی ابریشم" داستان یک ناخدای ایرانی است که تصمیم می‌گیرد برای اولین‌بار مال‌التجاره خود را با عبور از میانه‌ اقیانوس هند به چین برساند. سفر او از خلیج فارس آغاز می‌شود که با اتفاق‌هایی همراه است.



بزرگ‌نیا پیش از این فیلم‌های سینمایی "کشتی آنجلیکا"، "جنگ نفتکش‌ها"، "توفان" و "جایی برای زندگی" را کارگردانی کرده است.