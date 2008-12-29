به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد گیشه‌های فروش سال 2008 تنها در دو کلمه "شوالیه تاریکی" خلاصه شد و دنباله فیلم "بتمن آغاز می‌کند" با گذر از مرز 500 میلیون دلار دومین فیلم پرفروش بازار آمریکای شمالی پس از "تایتانیک" شد.

موفقیت تمام‌عیار، آرزوی هر توزیع‌کننده است و "شوالیه تاریکی" کریستوفر نولان تحت تاثیر انتظارات زیاد، نقدهای پرشور، نقش‌آفرینی تحسین‌شده هیث لجر فقید و تماشای دوباره با 7/529 میلیون دلار ناامیدکننده نبود.

سفر همین جا تمام نشد و استودیو برادران وارنر اعلام کرد در تلاش برای افزودن بر فروش 5/996 میلیون دلاری "شوالیه تاریکی" در بازار جهانی و گذر از مرز یک میلیارد دلار، این فیلم را از ماه ژانویه دوباره اکران می‌کند.





"شوالیه تاریکی" پرفروشترین فیلم سال 2008 شد

اگر این اتفاق بیفتد فیلم بتمن پس از "تایتانیک"، "ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه" و "دزدان دریایی کارائیب: سینه مرد مرده" چهارمین فیلم تاریخ سینماست که به این افتخار دست پیدا می‌کند.

هالیوود تا اواسط ماه دسامبر با 7/8 میلیارد دلار فروش از ابتدای سال که کمی بیش از موعد مشابه پارسال بود، در مسیر شکستن رکورد 7/9 میلیارد دلاری سال 2007 قرار داشت.

ظاهرا استودیوهای فیلمسازی با تکیه بر توانایی‌های خود در درآمدزایی، هیچگاه از شگفت‌زده کردن خودشان دست برنمی‌دارند، حتی اگر ترجیح بدهند این واقعیت را نادیده بگیرند که با توجه به کاهش چهار درصدی تماشاگران به نسبت موعد مشابه پارسال، افزایش قیمت بلیت سینما یک عامل مهم برای بیشتر شدن درآمد است.

با این حال درآمد 7/8 میلیارد دلاری چیزی نیست که بتوان از آن روی برگرداند. مارول استودیوز با "آیرون من" به موفقیت بسیار دست پیدا کرد. این فیلم تابستان امسال اکران شد و با 3/318 میلیون دلار عنوان دومین فیلم پرفروش سال را به خود اختصاص داد.

دیگر فیلم‌های موفق سال به ترتیب عبارتند از "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" با 317 میلیون دلار، "هنکاک" با 9/227 میلیون دلار، "وال - ای" با 6/223 میلیون دلار و "کنگ فو پاندا" با 4/215 میلیون دلار.

در مقابل، "اسپید ریسر" روی 9/43 میلیون دلار متوقف ماند و "هالک شکست‌ناپذیر"، "هلبوی 2: ارتش طلایی"، "مومیایی: مقبره امپراتور اژدها" و "مجموعه دروغ‌ها" همه ناامیدکننده بودند.

سال 2008 سالی خوب برای بلاک‌باسترهای متمرکز بر زنان بود و "جنسیت و شهر" با 6/152 میلیون دلار و "ماما میا!" با 8/143 میلیون دلار فروش بیش از حد انتظار ظاهر شدند.

اما بر مبنای هزینه ساخت، بیشترین موفقیت سال از آن "گرگ و میش" استودیو سامیت اینترتینمنت شد که اقتباسی از یک مجموعه خون‌آشامی‌ پرفروش به همین نام نوشته استفانی مایرز و داستان دوستی یک دختر نوجوان با خون‌آشامی فناناپذیر است.

این فیلم به کارگردانی کاترین هاردویک اواخر نوامبر اکران شد و در هفته اول نمایش با 6/69 میلیون دلار رکورد بهترین فروش افتتاحیه فیلمی از یک فیلمساز زن را از آن خود کرد. "گرگ و میش" در سه هفته اول اکران 135 میلیون دلار به دست آورد.



سامیت به زودی تولید قسمت دوم این فیلم با عنوان "ماه نو" را آغاز می‌کند. سینمای دیجیتال همچنان عقب‌تر از برنامه حرکت می‌کند و برای استفاده از سیستم سه‌بعدی ساخت حداقل 5000 سینما در آمریکای شمالی در دستور کار قرار دارد.

بیش از 15 فیلم سه‌بعدی برای نمایش در سال 2009 در نظر گرفته شده است. قابلیت این فرمت امسال دو بار ثابت شد: نمایش‌های سه‌بعدی "هانا مونتانا و میلی سایرس: بهترین کنسرت دو دنیا" بیش از 65 میلیون دلار درآمد داشت و نمایش‌های سه‌بعدی، تقریبا دو سوم از فروش 7/107 میلیون دلاری فیلم "سفر به مرکز زمین" را به خود اختصاص داد.

امسال تا اوایل ماه دسامبر فیلم‌های سه‌بعدی تقریبا 8/1 درصد از مجموع فروش آمریکای شمالی را به خود اختصاص دادند. انتظار می‌رود این سهم تا پایان سال 2009 به 15 درصد افزایش پیدا کند.