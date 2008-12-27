۷ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۵۸

حداد عادل مطرح کرد:

قدمهای نخستین بازسازی علوم انسانی در سی سال پس از پیروزی انقلاب برداشته شد

حداد عادل با بیان اینکه طی سی سال گذشته قدمهای نخستین برای بازسازی علوم انسانی برداشته شده است، گفت: کار ما بازسازی علوم انسانی است، مقصد این راه مشخص است اما راه درازی در پیش داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل امروز در مراسم تقدیر از برگزیدگان دومین جشنواره بین المللی فارابی با بیان این مطلب افزود: انقلاب اسلامی فقط در تغییر سیاسی یک رژیم خلاصه نمی شود بلکه تغییر سیاسی یک نظام حکومتی مقدمه دستیابی به یک فرهنگ و علوم انسانی مستقل است. کار ما بازسازی علوم انسانی است به نحوی که هم عالم درون و عنصر متعالی معنوی در آن جدی گرفته شود و هم محیط بیرون نادیده انگاشته نشود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در سی سال گذشته در ایران اسلامی با همکاری حوزه های علمیه و دانشگاهها قدمهای اولیه موثری در راه بازسازی علوم انسانی برداشته شده اما این قدمها هنوز قدمهای نخستین است و راه درازی در پیش داریم اما روشنی مقصد امیدبخش است.

حداد عادل با بیان اینکه خواهان تحول در این دنیا هستیم، گفت: در جهان پیرامون خود می بینیم که چگونه کسانی که دم از آزادی و حقوق بشر و برابری می زنند، روزی نیست که در جای جای این جهان مفاهیمی مانند عدالت و آزادی به دست همین مدعیان زیر پا نهاده نشود.

وی با یادآوری اینکه انقلاب اسلامی بیش و پیش از هر چیز یک انقلاب فرهنگی است، افزود: امام راحل به عنوان رهبر و بنیانگذار انقلاب اسلامی یک انسان شناس و اسلام شناس بزرگ بود و قبل از اینکه رهبری سیاسی یک ملت را به دست گیرد، پرورده و استاد حوزه های علمیه و مدرس اخلاق بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه جهان بینی اسلامی در معنا و مقصود از علوم انسانی با جهان بینی غربی تفاوت بنیادی دارد، افزود: یکی از تفاوتهای اصیل فکری و فرهنگی ما با جهان غرب در نگرش مان نسبت به علوم انسانی متجلی می شود و این ناشی از تفاوت معنایی انسان در دو جهان بینی اسلامی و غربی است.

حداد عادل ادامه داد: ما برای انسان یک عالم درون و یک عالم بیرون قائل هستیم و معتقدیم که رفتار و سرگذشت و حقیقت انسان با توجه به هر دو عالم درون و بیرون قابل تبیین است اما در عالم غرب به جایی رسیده اند که به نفی عالم درون و تکیه و تاکید انحصاری بر محیط بیرون می پردازند.

وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان مسلمان و به عنوان امتی که وارث 14 قرن معنویت و فکر و فلسفه و عرفان و فرهنگ معنوی اسلامی هستیم نمی خواهیم کورکورانه آنچه را که در دو قرن گذشته در کشورمان پیروی می شد و متاسفانه امروز در برخی کشورهای اسلامی از آن پیروی می شود را ادامه دهیم.

حداد عادل با بیان اینکه "ما با فلسفه و عرفان و فرهنگ خود قهر نکرده ایم." گفت: فلسفه اسلامی و عرفان و اخلاق و معنویت اسلامی امری نیست که برای ما فقط به تاریخ گذشته مان تعلق داشته باشد بلکه این حقیقت و واقعیت برای ما اموری زنده است و فقط تاریخ گذشته ما نیست بلکه خود ما، امروز ما و تاریخ فردای ماست.

وی برگزاری جشنواره بین المللی فارابی را حاکی از اهمیت علوم انسانی در جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: بینش امام راحل نسبت به علوم انسانی و اهمیت این شاخه از دانش در نظر امام راحل را می توان در پیامی که به گورباچف فرستادند مشاهده کرد.

