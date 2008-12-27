وضعیت احداث موزه دامغان پس از گذشته دو سال هنوز مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، امام جمعه دامغان پیش از ظهر امروز در جمع مسئولان شهرستان دامغان گفت: با گذشت نزدیک به دو سال از سفر ریاست جمهوری به شهرستان دامغان و در آستانه سفر دور دوم هیئت دولت به استان مصوبه ایجاد موزه سرنوشت مشخصی ندارد.

ترابی با بیان اینکه شهرستان دامغان دارای قدمت تاریخی بالای هفت هزار سال است، گفت: آثار متعدد تاریخی در این شهرستان وجود دارد ولی این شهرستان از داشتن موزه بی بهره است.

وی از مناسب نبودن مجموعه فرهنگی و تاریخی چشمه علی، تعطیلی پی در پی جایگاه سوخت گاز در دامغان، مشخص نبودن وضعیت ورزشی شهرستان انتقاد کرد و گفت: مسئولان باید زمینه رفاه مردم را فراهم کنند.