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۷ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۲۲

امام جمعه دامغان:

وضعیت احداث موزه دامغان پس از گذشته دو سال هنوز مشخص نیست

سمنان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام سید محمود ترابی از مشخص نبودن وضعیت ایجاد موزه در این شهرستان انتقاد کرد و گفت: هنوزس از گذشت دو سال از مصوبه هیئت دولت در خصوص راه اندازی موزه دامغان این طرح بلاتکلیف رها شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، امام جمعه دامغان پیش از ظهر امروز در جمع مسئولان شهرستان دامغان گفت: با گذشت نزدیک به دو سال از سفر ریاست جمهوری به شهرستان دامغان و در آستانه سفر دور دوم هیئت دولت به استان مصوبه ایجاد موزه سرنوشت مشخصی ندارد.

ترابی با بیان اینکه شهرستان دامغان دارای قدمت تاریخی بالای هفت هزار سال است، گفت: آثار متعدد تاریخی در این شهرستان وجود دارد ولی این شهرستان از داشتن موزه بی بهره است.

وی از مناسب نبودن مجموعه فرهنگی و تاریخی چشمه علی، تعطیلی پی در پی جایگاه سوخت گاز در دامغان، مشخص نبودن وضعیت ورزشی شهرستان انتقاد کرد و گفت: مسئولان باید زمینه رفاه مردم را فراهم کنند.

کد مطلب 807045

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