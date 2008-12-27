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۷ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۵۸

کتاب "جهان‌شناسی سنتی و علم جدید" منتشر می‌شود

کتاب "جهان‌شناسی سنتی و علم جدید" به قلم تیتوس بورکهارت از سوی حسن آذرکار ترجمه و به‌زودی در 166 صفحه از سوی انتشارات حکمت منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب حاضر ترجمه رساله‌ای است پرآوازه از حکیم و دانشور سوئیسی، تیتوس بورکهارت، به همراه سه مقاله دیگر از او در همین موضوع.

اهمیت این رساله از دو جنبه است. اول اینکه معنای واقعی علم جهان‌شناسی و اصول آن را مطابق با فهم و اعتقاد پیشینیان برای ما بازگو می‌کند و سپس این نکتة اساسی در تاریخ علم را شرح و تحلیل می‌کند که چرا و به چه علت بزرگترین نخبگان اعصار گذشته، تا پیش از پیدایش علم جدید، نه ‌تنها در انکار و جایگزینی این نوع جهان‌شناسی (که در نظر متجددان بسیار ساده و خام می‌آید) نمی‌کوشیده‌اند، بلکه اهتمام وافر در تثبیت و به کار بردن آن داشتند.

جنبة مهم دیگری که این رساله را از دیگر آثار مشابه ممتاز می‌کند، نقدی است که از نظرگاه سنتی بر سه شاخة علم جدید، یعنی فیزیک، زیست‌شناسی و روانشناسی دارد و در این زمینه به‌خصوص خطر سیطره و دست‌اندازی نظریة تکامل و آرای یونگ را نسبت به ساحتهایی از وجود انسان که کاملاً برای آنها شناخت‌ناپذیر است، مورد توجه قرار می‌دهد.

کد مطلب 807050

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