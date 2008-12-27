یک تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد علیرضا پریور در گفتگو با مهر اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان بافت طی عملیات و درگیری با قاچاقچیان مسلح موفق به کشف قریب به 1350 کیلوگرم مواد مخدر در این شهرستان کشف کردند.

وی تصریح کرد: این عملیات در راستای اجرای طرح ولایت 4 و مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر انجام شده است.

معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی کرمان گفت: این مقدار مواد مخدر شامل یک تن و 110کیلوگرم تریاک ، 155 کیلوگرم حشیش، 39کیلوگرم هروئین و 15کیلوگرم کریستال بوده است.

وی گفت: قاچاقچیان سعی داشتند این مواد را از طریق شهرستان سیرجان به استان فارس منتقل کنند.

سرگرد پریور همچنین از کشف 1100 قوطی آبجو، 480 بطری ویسکی و 18 هزار لیتر گازوئیل در شهرستان کهنوج خبر داد و گفت: این میزان مشروبات الکلی از شهرستان میناب به طرف استان کرمان درحال انتقال بود که با هوشیاری ماموران کشف و ضبط شد.