تشدید تحرکات نظامی پاکستان در مرز هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، ارتش پاکستان از روز گذشته هزاران نفر از نیروهای خود مستقر در مرزهای غربی را از این محل خارج کرده و آنها را به مرزهای شرقی یعنی مرز با هند اعزام کرده است.

به نوشته این روزنامه، هر چند اغلب کارشناسان احتمال رویارویی نظامی هند و پاکستان را غیر ممکن می دانند اما جابجایی گسترده نیروها در طول مرز دو کشور با توجه به خشم موجود در نزد مقامات هندی و پاکستانی می تواند امکان بروز آن را افزایش دهد.

گاردین در حالی خبر از جابجایی نظامیان پاکستانی از مرز افغانستان به مرز هند می دهد که مقامات وزارت دفاع پاکستان این مطلب را تکذیب می کنند اما شاهدان جابجایی گسترده نیروها در مرزهای پاکستان را تایئد می کنند.

این در حالی است که هفته گذشته خبری درباره برقراری حالت آماده باش در ارتش پاکستان منتشر شد.

در پی حملات تروریستی در شهر بمبئی تنشها بین دهلی نو و اسلام آباد شدت گرفته است. این در حالی است که هند در ادامه اتهامات خود علیه پاکستان اعلام کرد که لشگر طیبه با اعزام 10 نفر از اعضای خود به پاکستان حادثه تروریستی بمبئی را که در آن 172 نفر کشته شدند ترتیب داد.

روابط هند و پاکستان، به علت اختلافات آنها درمورد کشمیر دوران پرتنش را سپری می کند و دو کشور سابقه درگیری نظامی با یکدیگر را نیز دارند و از همین رو برخی کارشناسان از احتمال درگیری نظامی میان دو کشور خبر می دهند.