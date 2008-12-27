۷ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۴۸

المنار فاش کرد:

رایزنی مقامات صهیونیستی با سران عرب ساعاتی پیش از حمله به غزه

یک منبع نزدیک به رژیم صهیونیستی فاش کرد: مقامات صهیونیستی، طی ساعات اخیر با مسئولان جهان عرب در تماس های تلفنی رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المنار، منابع آگاه اعلام کردند : سران رژیم صهیونیستی طی ساعات اخیر با مسئولان جهان عرب از جمله سران کشورهای حاشیه خلیج فارس تماس تلفنی برقرار کردند.

این درحالی است که یکی از کارمندان دفتر ایهود اولمرت نخست وزیر مستعفی رژیم صهیونیستی دراین باره گفت : ایهود اولمرت تماس هایی از سوی سران عرب دریافت کرد اما محور رایزنی اولمرت با سران عرب فاش نشد.

رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش در حمله گسترده به نوارغزه این شهر را به شدت مورد حمله قرار داد.

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع فلسطینی، حملات بی رحمانه رژیم صهیونیستی حدود 180 شهید و بیش از 200 زخمی برجای گذاشت. 

