۷ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۱۳

گورابی خبر داد:

فعالیت رویان جهت تولید فاکتورهای رشد/افتتاح بانک عمومی خون بند ناف

به گزارش خبرنگار مهر دکتر حمید گورابی رئیس پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی امروز در مراسم افتتاح مرکز سلول درمانی، هدف از تاسیس این مرکز را نزدیک کردن یافته های آزمایشگاهی به بالین برشمرد و گفت: لازمه به بالین رساندن یافته های آزمایشگاهی رعایت اصول اخلاق پزشکی است که در صورت نادیده گرفتن این امر کلیه فعالیتهای مرکز مخدوش خواهد شد.

وی با بیان اینکه استفاده از ورشهای سلول درمانی باید در چندین مرحله انجام شود، افزود: از این رو نگهداری و مراقبت از بیماران در این مدت بر عهده این مرکز است.

گورابی کاهش هزینه های سلول درمانی را یکی از اقدامات این مرکز دانست و اظهار داشت: در این زمینه اقداماتی انجام شده که از آن جمله می توان به تولید فاکتور BFGF یا فاکتور رشد فیبروبلاستی اشاره کرد و تولید فاکتورهای مشابه نیز در دست اجرا است.

رئیس پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی از افتتاح و راه اندازی بانک عمومی خون بند ناف خبر داد و خاطر نشان کرد: در کنار افتتاح این مرکز، بانک عمومی خون بند ناف نیز راه اندازی خواهد شد. این بانک به عنوان مهمترین بانک خون بند ناف در کشور   تلقی خواهد شد.

به گفته گورابی، افرادی که نمی توانند در بانکهای خصوصی خون بند ناف خود را برای استفاده های بعدی ذخیره کنند، می توانند به این بانک مراجعه کنند.

مرکز تحقیقات سلول درمانی پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی و بانک خون بند ناف صبح امروز با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.

