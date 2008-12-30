مرگ دانش آموز اراکی از بی تدبیری مسئولان آموزش و پرورش بوده است

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از بی تدبیری مسئولان آموزش و پرورش است که امنیت دانش آموزان را به فردی می سپارند که صلاحیت این کار را ندارد و پس از آن نیز به وی اجازه می دهند فعالیتش را ادامه بدهد.

از ابتدای بازگشایی مدرسه ها تاکنون حوادث ناگوار متعددی در حوزه سرویس مدارس و جابه جایی دانش آموزان روی داده و حتی در یک مورد باعث مرگ دانش آموز کلاس اولی در اراک شده است.

نماینده مردم شهرستانهای رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرد: مسئولان آموزش و پرورش و راهنمایی و رانندگی اعلام می کنند که سرویسهای مدارس معاینه فنی می شوند و راننده های آنها دارای صلاحیتهای اخلاقی هستند ولی اتفاقات جاری در این حوزه بیانگر مسئله دیگری است.

همچنین در دهمین روز از آذرماه سال جاری 21 دانش آموزی که در قسمت بار یک دستگاه خودروی وانت بار نشسته بودند در محور اردبیل ـ مشکین ‌شهر به دره سقوط کرده و مصدوم شدند.

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی از بررسی حوادث مربوط به سرویس مدارس بعد از حل شدن مسئله حق التدریسی ها خبر داد و گفت: حوادث اخیر حتما بررسی می شود چراکه این موارد اصلا برای ما خوشایند نیست.

عباسی افزود: مسئولان آموزش و پرورش نمی توانند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند و بگویند که به ما ارتباطی ندارد. این اظهارات برای ما مردود است و ما نمایندگان مجلس قطعا پاسخ متقاعد کننده ای در این زمینه می خواهیم، چون موضوع ایاب و ذهاب دانش آموزان به این وزارتخانه مربوط می شود.