بی رحم تر از صهیونیستها ؛ وقتی قربانی مقصر شناخته می شود!

اگرچه رژیم صهیونیستی به بهانه شلیک موشکهای مقاومت که در پاسخ به جنایتهای مستمر این رژیم صورت می گیرد حملات همه جانبه و بی رحمانه ای را علیه مردم بی دفاع و تحت محاصره نوارغزه و دولت مردمی حماس آغاز کرده است و در این میان مساجد و مراکز بهداشتی و مسکونی غزه هم از حملات وحشیانه خود در امان نمانده است، اما اظهارات تحریک آمیز برخی رهبران عرب و مسئولان تشکیلات خودگردان که در کمال شگفتی، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) را مسئول اوضاع فاجعه بار غزه دانسته است بهانه خوبی به رژیم اشغالگر قدس داد تا از تمام توان نظامی خود با اطمینان از برخورداری از حمایت کامل آمریکا و غرب و برخی دولتهای سرسپرده و مزدور عربی برای نابودی ریشه مقاومت و درهم شکستن اراده مردم فلسطین اقدام کند.



آیا حجم جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه که اجساد صدها زن و کودک بیگناه بر روی خیابانهای غزه افتاده، با شلیک موشکهایی که مقاومت به تلافی جنایتهای اشغالگران شلیک می کند در یک سطح قرار دارد؛ آیا نوار غزه، کوههای تورابورا را در خود جای داده که اینگونه بی رحمانه هدف حملات همه جانبه قرار می گیرد .

"اشکهای کودکان بیگناه هم وجدانهای خفته را بیدار نمی کند"



از جنایتکار و غاصب و متجاوز انتظار رحم و دلسوزی برای بیگناهان و بی دفاعان نمی رود، از سردمداران کاخ سفید و کاخهای اروپایی که این غده سرطانی را خود در خاورمیانه کاشتند انتظاری نیست، اما از مدعیان مسلمانی که بارها در مجامع بین المللی و منطقه ای در مسائل مربوط به ایران به ویژه بحث جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس از ادعاهای واهی امارات حمایت می کنند و آنجا حمیت و تعصب عربیت خود را به رخ همه می کشند باید پرسید چرا در برابر این فجایع سکوت می کنید؟ مگر اینها که بر روی زمین افتاده اند؛ در حوادث رانندگی و زد و خوردهای فامیلی و خانوادگی کشته شده اند که این قدر بی تفاوت از کنار پیکرهای بی جانشان عبور می کنید؟حداقل اینها انسان که هستند اگر به عرب بودنشان شک دارید؟ امروز اگر بیدار نشوید فردا دیر است؟ تاریخ فردا درباره این مدعیان و رهبران چگونه قضاوت خواهد کرد؟ فردا لکه ننگی برای همیشه از شما بر دامان تاریخ باقی خواهد ماند و آزادگان و با وجدانها تا ابد شما را نفرین خواهند کرد.



این مدعیان در برابر اجساد صدها کودک و زن فلسطینی که تنها جرمشان ایستادگی و مقاومت برای بازپس گیری حقوق مشروع غصب شده است چه پاسخی دارند؟ آنها که دم از عربیت می زنند چرا در برابر این حمام خون سکوت کرده اند و فراتر از اینها همانگونه که سید حسن نصرالله گفت برخی از این رژیمهای عربی نه سکوت که همدست صهیونیستها و آمریکایی در عملی کردن طرح از بین بردن مقاومت و همه مبارزان فلسطینی و لبنانی شده اند؛ همانها در جنگ 33 روزه جولای 2006 از اسرائیل خواهش و التماس می کردند که کار حزب الله و مقاومت لبنان را در این جنگ یکسره کند و هرگونه کمک مالی و نظامی و سیاسی و رسانه ای را هم در اختیار این رژیم قرار دادند؛ نوع پوشش این جنگ از سوی یکی از شبکه های مهم وابسته به یکی از این رژیمهای عربی که در تمام خبرهای خود تلاش می کرد حزب الله و قربانیان لبنانی را مقصر و اسرائیل متجاوز را بیگناه نشان دهد بر درستی اظهارات رهبر حزب الله مبنی بر همدستی برخی رژیمهای عربی با آمریکا و اسرائیل در اجرای توطئه خطرناک علیه مقاومت و محور بازدارندگی در برابر طرحهای آمریکایی صهیونیستی صحه گذاشته است.



حکومت رام الله و رئیس آن، محمود عباس که حتی در این شهر هم هیچ اختیاری از خود ندارد و نظامیان اسرائیلی در جای جای این شهر حضور دارند و هر لحظه اراده کنند هر فردی را که بخواهند در برابر دیدگان ابومازن دستگیر می کنند؛ چه اقدامی برای جلوگیری از این جنایات انجام داد؟ که نه تنها چنین کاری نکرد، بلکه در برابر دیدگان بهت زده مردم جهان، رزمندگان و نمایندگان منتخب ملت فلسطین و کسانی را که در راه دفاع از حقوق غصب شده آنها از جان خود می گذرند مسئول این فجایع معرفی می کنند و این موضعگیری و اظهارات سبب گستاخی و تشویق رژیم اسرائیل برای تشدید محاصره نوار غزه و در ادامه به راه انداختن جنگی بی رحمانه و خونین علیه مردم بی دفاع آن شده است؟

"بای ذنب قتلت؛ به کدامین گناه کشته شده اند"

تشکیلات خودگردان پاسخ این سؤال مردم فلسطین و جهانیان را با صداقت بدهد که در مدت 15 سال مذاکره با رژیم صهیونیستی چه چیزی از این مذاکرات خفت بار عاید ملت فلسطین شده است؟



افشای اینکه رژیم صهیونیستی پس از حمله همه جانبه به غزه، برخی رژیمهای عربی متحد آمریکا را در جریان این تجاوز قرار داد تا بار دیگر همدستی این رژیمها در به راه افتادن این حمام خون در غزه برای همگان اثبات شود.



زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل در قاهره در کنار احمد ابوالغیط همتای مصری خود به صراحت بر ضرورت پایان پدیده مقاومت تاکید کرد.



متاسفانه سکوت و همدستی و پوشش عربی، رژیم اسرائیل را برای ارتکاب جنایات و قتل بیشتر بیگناهان گستاخ تر کرده است.



آیا حماس آن قدر قدرتمند است و دارای زرادخانه عظیم سلاحهای پیشرفته و موشکهای دوربرد و جنگنده های مدرن و ویرانگر است که رژیم اسرائیل اینگونه با به پرواز درآوردن همزمان هشتاد فروند جنگنده بمب افکن این گونه بی رحمانه مناطق مسکونی و دولتی را بمباران می کند؟



آیا برخی رژیمهای عربی می خواهند هیچ انسان آزاده و شریفی در برابر جنایات اسرائیل اقدامی انجام ندهد.



ابومازن چگونه می تواند در برابر خون صدها شهید فلسطینی آسودگی خاطر داشته باشد وقتی موشکهای مقاومت را که در پاسخ به جنایات اشغالگران غاصب شلیک می شود، موشکهای بیهوده و بی نتیجه توصیف می کند؛ ابومازن چگونه می تواند خود را رئیس و رهبر ملت فلسطین بداند در حالی که خود ستون پنجم آمریکا و اسرائیل برای نابودی مسئله فلسطین و تضییع حقوق مردم مظلوم و بی دفاع آن است؟

"رقص شمشیر و قهقهه های مدعیان با عاملان نسل کشی در غزه"

رهبران فلسطین، کسانی هستند که در خط مقدم مقاومت بر ضد متجاوزان صهیونیست قرار دارند.



ارتشهای عربی صدها میلیارد دلار انواع تجهیزات و جنگ افزارهای پیشرفته از جمله هواپیماها و موشکهای پیشرفته و ویرانگر آمریکایی در اختیار دارند و به جای اینکه این تجهیزات بر ضد دشمن اول و خطرناک آنچه امت عربی می خوانند به کار گرفته شود رهبران آنها با این تجاوزگری اسرائیل بر ضد مردم فلسطین همسو می شوند.



کجایند رهبران عربی که از گفتگوی ادیان دم می زدند و شیمون پرز رئیس رژیم اشغالگر قدس-همان نخستین قبله مسلمانان - را در کنار خود به صرف شام پذیرا می شوند و با او عکس یادگاری می اندازند؛ حداقل به ملتهای خود پاسخ دهند که چرا رئیس رژیمی را در کنار خود جای دادند که بی رحمانه ترین جنایات را بر ضد همکیشان آنها مرتکب می شود و آنها نه تنها خم به ابرو نمی آورند بلکه با این رژیم همسو و همراه می شوند.



رسانه های غربی و برخی رسانه های عربی همسو هم به گونه ای خبرهای مربوط به تجاوز وحشیانه اسرائیل را پوشش می دهند و به افکارعمومی القا می کنند که حملات وحشیانه اسرائیل علیه مراکز و مقرهای وابسته به دولت حماس صورت می گیرد؛ گویی حماس گروهی غیر فلسطینی و غیر عرب است و این حملات را توجیه می کنند؟ آنها حماس و دیگر گروههای مقاومت فلسطینی و لبنانی و هرگروه آزاده ای را که در برابر طرحهای آمریکایی صهیونیستی مقاومت کنند، گروههای ستیزه جو توصیف می کنند.

شبکه العربیه که در جریان جنگ 33 روزه 2006 از هیچ تلاشی برای تخریب وجهه مبارزان لبنانی و کسانی که در برابر ماشین جنگی و ارتشی که به شکست ناپذیری خود افتخار می کرد؛ با ایستادگی دلیرانه خود شکست مفتضحانه ای برای رژیم اسرائیل رقم زد و افسانه شکست ناپذیری این رژیم را در هم شکست، دریغ نورزید؛ اکنون نیز در جریان جنایات بی رحمانه اسرائیل در نوار غزه به گونه ای القا می کند که این حملات تنها علیه مراکز وابسته به دولت برکنار شده حماس صورت می گیرد و از پخش تصاویر تکان دهنده اجساد زنان و کودکان که بر روی زمین افتاده در راستای خوش خدمتی به اربابان آمریکایی و صهیونیستی مسئولان این شبکه خودداری می کنند و تمام هم وغم خود را برای تحریک مردم فلسطین علیه حماس و دیگر گروههای مقاومت که تنها گناهشان حمایت از حقوق غصب شده این ملت است، به کار گرفته است.

این شبکه از زمانی که برای اجرای طرحها و برنامه های برنامه ریزی شده آمریکا بر ضد مقاومت و محور بازدارندگی با حمایت مالی گسترده یکی از رژیمهای عربی راه اندازی شد؛ شهدای حملات صهیونیستها را کشته و نه شهید توصیف می کند .

رهبر حزب الله درباره پوشش این جنایتها توسط این شبکه های مزدور و خدمتگزار صهیونیستها و آمریکایی ها گفته است :" برخی از شبکه‌های عربی به گونه خبررسانی می‌ کنند گویی کسانی که در غزه می ‌میرند در تصادفی رانندگی کشته شده‌اند و سپس به برنامه‌های عادی روزمره خود می ‌پردازند. این شبکه ‌ها هنوز سعی دارند قربانیان در غزه را کشته بخوانند و به آنها لقب شهید ندهند."

به این رژیمهای عربی و رسانه های وابسته آنها باید گفت : "یا اشباه الرجال و لا رجال" ای مرد نمایان نامرد؛ مسلمانیتان به کنار این فجایع غیرانسانی حداقل به غیرت عربیتان که همیشه از آن دم می زنید، برنمی خورد؟!



شما مدعیان حداقل نگاهی به برخی افراد غیرعرب که با سوار شدن بر قایق و حرکت به سوی غزه جانشان را به خطر می اندازند بیندازید که برای ابراز همبستگی با مردم بی دفاع این منطقه و روحیه دادن به آنها و فرزندان گرسنه و بیمارشان، در حد توان مقداری دارو و مواد غذایی هم برایشان به همراه می برند.

آری امروز غزه تنهاتر از هر زمانی است؛ امروز غزه همان نسخه ای لبنان جولای 2006 و حتی بدتر از آن است؛ امروز به گفته نصرالله برخی از رژیمهای عربی برای خاموش کردن صدای ملت فلسطین و مقاومت آنها برای همیشه و تسلیم کردن آنها در برابر شروط آمریکایی اسرائیلی و اینکه به لقمه نان و زندگی خفت بار در کنار چشم پوشی از حقوق مشروع خود راضی شوند به یاری صهیونیستها و آمریکایی ها همانند جنگ لبنان آمده اند.



امروز برخی مقامهای عربی همانند جنگ جولای، قربانیان و صاحبان حق را مسئول و مقصر معرفی می کنند و دامن جنایتکاران بی رحم را از هرگونه گناهی مبرا می دانند؛ اما این رهبران بی رحم تر از اسرائیل باید این حقیقت را درک کنند که بیش از شصت سال است که فلسطین که مقدس ترین نقطه زمین پس از مکه است؛ نفس می کشد و مردم آن همچنان با وجود نامردی همکیشان آنها ایستاده اند؛ قطعا مردمی که به خدا و یاری او ایمان و اعتماد داشته باشند مصداق این سخن الهی که "کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله و الله مع الصابرین(آیه 249 سوره بقره) بسا گروهی اندک بر گروهی بسیار( از نظر تعداد و توان) به امر خدا غلبه کردند و خدا با صابران است." قرار می گیرند.

"سند مظلومیت یک ملت بی دفاع"

اما این حقیقت را باید همه بدانند که غزه نخواهد مرد همانگونه که لبنان در جولای 2006 زنده ماند و اسطوره شکست ناپذیری ارتش اسرائیل را برای همیشه درهم شکست و درس بزرگی به همه مبارزان و مومنان داد که اگر واقعا برای بازپس گیری حقوق مشروع خود به ریسمان بزرگ الهی چنگ بزنند، خدا برایشان کفایت خواهد کرد و هیچ قدرتی نخواهد توانست آنها را به زانو درآورد؛ حتی اگر مردمش که قربانی این جنایات هستند مسئول و مقصر نشان دهند و متجاوز را بیگناه جلوه دهند.

اشکالی ندارد بگویند حماس ستیزه جو؛ حزب الله ستیزه جو؛ جهاد اسلامی ستیزه جو و تروریست؛ حقیقت را که نمی توانند تغییر ندهند؛ تاریخ را که نمی توانند به انحراف بکشانند؛ وجدانهای بیدار و آزاده را که نمی توانند فریب دهند که اطمینان دارند همان گروههایی که ستیزه جو و تروریست می خوانندشان؛ تنها گناه و جرمشان دفاع از حقوق غصب شده یک ملت تحت اشغال و محاصره است و تنها سلاحشان ایمان و اعتقاد به خدا است.



آری همانگونه که سید حسن نصرالله شب گذشته گفت : ساکنان غزه گزینه خود را انتخاب کرده و به راه شهادت و مقاومت و سربلندی ادامه می ‌دهند. هیچ چیز مانع آنها نمی‌ شود؛ همچنانکه هیچ قدرتی نتوانست مانع ملت لبنان بشود.

همانگونه که سید مقاومت لبنان گفت مردم غزه و همه ملتهای مسلمان و آزاده باید بدانند آن چیزی که از ما دفاع کرده و حقوق ما را به ما بر می‌ گرداند چیزی جز مقاومت و پایمردی و شهادت نیست و دیگر گزینه‌ها سرابی بیش نیست.

---------------------

رضا مهری، گروه بین الملل