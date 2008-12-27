فوت 549 شهروند تهرانی بر اثر بیماری قلبی و ریوی

به گزارش خبرنگار مهر بیشترین میزان مرگ ومیرها در هفته گذشته مربوط به بیماریهای قلبی بوده که بر اساس آمار، 481 نفر در اثر شدت یافتن نارسایی های قلبی جان خود را از دست داده اند که برخی از کارشناسان محیط زیست این موضوع را بی ارتباط با افزایش آلودگی هوا نمی دانند.

مطابق بررسیهای خبرنگار مهر 270 از فوت شدگان بر اثر عوارض قلبی مردان بوده اند که در این ارتباط زنان و کودکان نسبت به مردان آمار کمتری داشتند.

پیش از این رئیس اورژانس تهران از انجام 460 مورد ماموریت مربوط به بیماران تنفسی و قلبی طی دو روز میانی هفته گذشته خبر داد.

دکتر رضا دهقانپور با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: البته نمی توان به طور دقیق اعلام کرد که این تعداد مورد اورژانسی مستقیماً با آلودگی هوا در ارتباط است.

با این همه کارشناسان محیط زیست افزایش تعداد ماموریتهای اورژانسی بیماران تنفسی را با آلودگی هوا مرتبط می دانند.

مطابق آمار و ارقام ارائه شده از سوی سازمان بهشت زهرا در هفته گذشته که تهران از نظر آلودگی هوا در وضعیت هشدار قرار داشت 68 نفربر اثر بیماریهای ریوی و تنفسی فوت کرده اند که این میزان مرگ و میر ارتباط مستقیمی با بالا بودن آلاینده ها در تهران دارد.

بر این اساس بیشترین میزان مرگ ومیر درگروه سنی سالمندان بوده که میانگین سنی اکثر آنها بین 63 تا 75 سال بوده است.

با وجود بارندگیهای روزهای آخر هفته گذشته کارشناسان محیط زیست اعلام کرده اند وضعیت هوای تهران به شدت آلودهاست واز این رو به شهروندان پیر و کودکان و کسانی که از بیماریهای ریوی رنج می برند توصیه کرده اند تا آنجا که ممکن است از رفتن به بیرون از خانه خودداری کنند.