دیدار ایران - کره جنوبی را داوران استرالیایی قضاوت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در حالی بین دو تیم ایران و کره جنوبی به میزبانی استادیوم آزادی مورخ 23/11/87 راس ساعت 15 برگزار می شود که داوران استرالیایی قضاوت این دیدار بر عهده خواهند داشت.

اسامی داوران این مسابقه به شرح زیر است:

داور وسط : جان بن جامین ویلیاوم از استرالیا

کمک داور اول: دیوید بن جامینویلسون از استرالیا

کمک داور دوم:هاکان اناز از استرالیا

کمک داور چهارم: پیتر گرین از استرالیا

ناظر داروی: طالب هانی بلان از قطر

ناظر مسابقات: تاکاهیرو مسودا از ژاپن