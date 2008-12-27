  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۲۵

دیدار ایران - کره جنوبی را داوران استرالیایی قضاوت می کنند

دیدار ایران - کره جنوبی را داوران استرالیایی قضاوت می کنند

از سوی کمیته داوران فدراسیون جهانی فوتبال "جان بن جامین ویلیاوم" استرالیایی برای قضاوت دیدار ایران - کره جنوبی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در حالی بین دو تیم ایران و کره جنوبی به میزبانی استادیوم آزادی مورخ 23/11/87 راس ساعت 15 برگزار می شود که داوران استرالیایی قضاوت این دیدار بر عهده خواهند داشت.

اسامی داوران این مسابقه به شرح زیر است:
داور وسط : جان بن جامین ویلیاوم از استرالیا
کمک داور اول: دیوید بن جامینویلسون از استرالیا
کمک داور دوم:هاکان اناز از استرالیا
کمک داور چهارم: پیتر گرین از استرالیا
ناظر داروی: طالب هانی بلان از قطر
ناظر مسابقات: تاکاهیرو مسودا از ژاپن

کد مطلب 807083

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها