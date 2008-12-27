دیدار ایران - کره جنوبی را داوران استرالیایی قضاوت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در حالی بین دو تیم ایران و کره جنوبی به میزبانی استادیوم آزادی مورخ 23/11/87 راس ساعت 15 برگزار می شود که داوران استرالیایی قضاوت این دیدار بر عهده خواهند داشت.
اسامی داوران این مسابقه به شرح زیر است:
داور وسط : جان بن جامین ویلیاوم از استرالیا
کمک داور اول: دیوید بن جامینویلسون از استرالیا
کمک داور دوم:هاکان اناز از استرالیا
کمک داور چهارم: پیتر گرین از استرالیا
ناظر داروی: طالب هانی بلان از قطر
ناظر مسابقات: تاکاهیرو مسودا از ژاپن
