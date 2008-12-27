اخبار کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، هیئت تنیس شهرستان کرج به مدت چهار روز در محل پژوهشگاه های علوم کلاس های داوری تنیس روی میز را با تدریس علیرضا حجازیان برگزار کرد که 28 نفر از سراسر کشور در این دوره شرکت کردند.

- به مناسبت ایام دهه فجر و گرامیداشت یاد و خاطره شهید آجرلو هیئت کاراته کرج یک دوره مسابقات کاراته سبک های آزاد را در دهم و یازدهم بهمن ماه در سالن انقلاب اسلامی این شهرستان برگزار می کند.

- در پی برگزاری سومین دوره مسابقات جهانی پومسه که در کشور ترکیه برگزار شد بانوان ایرانی برای اولین بار در این مسابقات حضور یافتند که در این مسابقات 55 کشور حضور داشتند که اولین مدال های جهانی بانوان را در این رشته کسب کنند، ساناز خرمی پور، نسترن ملکی مقام دوم تیمی و بهاره قادریان مقام ششم انفرادی را از آن خود کردند.

- در ادامه برگزاری هفته پنجم و ششم لیگ نوجوانان باشگاه های کرج در روز گذشته که با حضور 12 تیم در سالن استقلال برگزار شد، شهره خلج زاده بهترین داور، تیم افسانه به عنوان فنی ترین تیم، مهرو کمرانی به عنوان بهترین مربی، تیم کوچ نفیسه مخلصی به عنوان فنی ترین بازیکن شناخته شدند.

- تیم منتخب موی تای شهرستان کرج جهت حضور در مسابقات کشوری انتخابی تیم ملی به استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه عازم شدند که در پایان تیم کرج با حضور حسین قربانی، جمشید اصغر گیوه چی، محمد مددی، سید محمد حسینی و احمد قاسمیان توانست مقام دوم را کسب کند.

- تیم پینت بال بزرگسالان کرج در لیگ حرفه ای کشور در اصفهان برگزار شد که در بین 16 تیم شرکت کننده کرج به مقام چهارم دست یافت.