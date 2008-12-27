۷ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۱۵

احداث پل خلیج فارس با سرمایه گذاری 650 میلیون یورویی

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: طرح احداث پل خلیج فارس پس از تصویب در نشست هیئت دولت با سرمایه گذاری 650 میلیون یورویی در قشم اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدرضا اصغری بعد از ظهر امروز در نشست رسانه ای اظهار داشت: طرح احداث پل خلیج فارس در کمیسیون امور زیربنایی و محیط زیست دولت به تصویب رسیده و به زودی در جلسه هیئت دولت مطرح و تصویب خواهد شد.

وی افزود: این طرح از نظر توجیهات فنی و اقتصادی مورد تایید دولت و وزارت راه و ترابری قرار گرفته و سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان مجری این طرح تعیین شده و در سفر اخیر وزیر راه به استان هرمزگان نیز محل احداث این پل مورد بررسی و بازدید قرار گرفت.

اصغری به مذاکره با سرمایه گذاران اتریشی، ژاپنی و چینی در زمینه احداث پل دو هزار و 200 متری خلیج فارس، احداث خط ریلی مابین اسکله شهید رجایی بندرعباس و اسکله کاوه و گذر آن از روی پل، احداث اتوبان خلیج فارس مابین دو اسکله کاوه تا اسکله لافت و توسعه و تجهیز اسکله بزرگ کاوه است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص زمان اجرای این طرح گفت: اجرای طرح پل خلیج فارس 4 سال به طول می انجامد و ارتفاع پل از سطح دریا 14 متر است.

