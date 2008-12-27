احداث پل خلیج فارس با سرمایه گذاری 650 میلیون یورویی

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدرضا اصغری بعد از ظهر امروز در نشست رسانه ای اظهار داشت: طرح احداث پل خلیج فارس در کمیسیون امور زیربنایی و محیط زیست دولت به تصویب رسیده و به زودی در جلسه هیئت دولت مطرح و تصویب خواهد شد.

وی افزود: این طرح از نظر توجیهات فنی و اقتصادی مورد تایید دولت و وزارت راه و ترابری قرار گرفته و سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان مجری این طرح تعیین شده و در سفر اخیر وزیر راه به استان هرمزگان نیز محل احداث این پل مورد بررسی و بازدید قرار گرفت.

اصغری به مذاکره با سرمایه گذاران اتریشی، ژاپنی و چینی در زمینه احداث پل دو هزار و 200 متری خلیج فارس، احداث خط ریلی مابین اسکله شهید رجایی بندرعباس و اسکله کاوه و گذر آن از روی پل، احداث اتوبان خلیج فارس مابین دو اسکله کاوه تا اسکله لافت و توسعه و تجهیز اسکله بزرگ کاوه است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص زمان اجرای این طرح گفت: اجرای طرح پل خلیج فارس 4 سال به طول می انجامد و ارتفاع پل از سطح دریا 14 متر است.