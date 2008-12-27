۷ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۴۸

آمار تماشاگران نمایش‌های تئاتر شهر اعلام شد

نمایش "مانیفست چو" محمد رحمانیان که از 26 آذرماه به زبان انگلیسی در تالار 122 نفری چهارسو به صحنه رفته تاکنون با 10 اجرا یک هزار و 548 تماشاگر داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد نمایش "کرگدن" فرهاد آییش که از پنجم آذرماه در تالار 579 نفری اصلی اجرای خود را آغاز کرده با 24 اجرا میزبان 14 هزار و 522 تماشاگر بوده است.

نمایش "هفت خاج رستم" شکرخدا گودرزی که از 24 آذرماه در تالار 115 نفری قشقایی به صحنه رفته با 12 اجرا پذیرای 545 تماشاگر بوده است.

تالار 103 نفری سایه که از 21 آذرماه میزبان نمایش "خدای کشتار" علیرضا کوشک جلالی بوده، پس از 15 اجرا یک هزار و 611 تماشاگر داشته است. نمایش "مجسمه های یخی" مسعود موسوی نیز که از 24 آذرماه در کارگاه نمابش 38 نفره به صحنه رفته تا امروز با 12 اجرا میزبان 436 تماشاگر بوده است.

