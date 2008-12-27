رضایتمندی 78 درصدی تهرانیها از عملکرد مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، شکرالله عنایتی امروز در نشست خبری افزود: سامانه 137 یک سیستم مدیریت علمی و پل ارتباطی مردم با شهردار تهران است.

وی مهمترین وظیفه سامانه 137 را انجام ماموریتهای شهرداری به درخواست شهروندان دانست و اظهار داشت: شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی نیازمند سرمایه اعتماد سازی است که این امر با رضایتمندی شهروندان حاصل خواهد شد.

عنایتی با اشاره به اینکه مرکز سامانه مدیریت شهری دیده بان شهرداری تهران است، افزود: سامانه 137 با 120 خط فعال و 130 اپراتور در سه شیفت کاری مشغول پاسخگویی به درخواستهای شهروندان است.

رئیس مرکز سامانه 137 شهرداری تهران با اشاره به سیر تحولی ایجاد سامانه 137 از سال 1379 تا کنون گفت: استقرار وضعیت سیستمی، شناسایی و بسته بندی اقدامات جاری شهری، طرحهای جهادی به منظور جبران عقب ماندگی ها و پیاده سازی طرح ناحیه محوری از اهم اقدامات صورت گرفته طی 8 سال اخیر بوده است.

عنایتی توسعه نظارتی میدانی، تهیه گزارشهای تحلیلی، اعمال بازرسیها در موارد خاص، کنترل کیفی و شفاف سازی برنامه های نواحی شهرداری تهران بر اساس درخواست شهروندان را از هدفگذاریهای مرکز سامانه 137 شهرداری تهران اعلام کرد و افزود: طی سه سال اخیر تا کنون 5 میلیون و 800 هزار پیام ثبت شده است که از این میزان بیش از دو میلیون پیام طی یکسال اخیر به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه رشدی 52/8 درصدی داشته است.

وی بیشترین شاخص رضایتمندی شهروندان را طی یکسال اخیر در حوزه فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیش از 163 هزار پیام و 6/83 درصد دانست و اظهار داشت: حوزه شهرسازی با سهم پنج درصدی از مجموع پیامها دارای شاخص رضایتمندی 63 درصدی بوده است.

عنایتی بیشترین موضوعات پیامها را در حوزه های جمع آوری و نصب، آسفالت، زباله و ضایعات، برف و نظافت برشمرد و ادامه داد: بیشترین تماس های صورت گرفته از مناطق 2، 4، 5، 1، 3 ، 12، 6 و 14 بوده است.

وی تصریح کرد: منطقه 13 شهرداری تهران با رضایتمندی 6/94 درصد دارای بالاترین شاخص اعتماد سازی در بین سایر مناطق شهرداری تهران بوده است.

رئیس مرکز سامانه 137 گفت: عدم رضایت شهروندان سریعا نظارت و پیگیری شده است و با بازدید میدانی نتیجه به اطلاع شهروندان خواهد رسید. در این راستا طی سال جاری 107 هزار پیام بازدید میدانی شده که نظر شهروند در آن لحاظ شده است.

وی شفاف سازی سهم مناطق بر اساس نظرات شهروندان در راستای بهینه سازی برنامه ها و ایجاد و توسعه تفاهمنامه ها مابین شهرداری تهران و دستگاهها و سازمانهای ذیربط همچون آب، برق، گاز و شیلات را از مهمترین اهداف تعیین شده در سال 88 اعلام کرد.

رئیس مرکز سامانه 137 طرحهای جهادی را در حال حاضر منوط به عملیاتهای موضوعی در حوزه معاونتها و به صورت خاص اعلام کرد.