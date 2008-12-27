مراسم تقدیر از قهرمانان ژیمناستیک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم در حالی برگزار شد که پیش از این قرار بود کیومرث هاشمی معاون سازمان تربیت بدنی و عالمی رئیس امور مشترک فدراسیون ها در آن حضور داشته باشند اما تنها با حضور محتشمی رئیس فدراسیون ژیمناستیک برگزار شد.

در این آئین محتشمی با آرزوی موفقیت برای تمامی ملی پوشان اظهار داشت: برنامه های ما در این مدت با حضور مربیان به طور مداوم و شبانه روزی پیگیری شد که همین امر باعث کسب چنین نتایج خوبی در رقابتهای قهرمانی آسیا بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ملی پوشان باید تمرینات خود را جدی تر بگیرند زیرا هدف ما حضور موفق در بازیهای آسیایی گوانگجو است افزود: مدتی پیش با نظر فدراسیون از تمامی اردوهای تیم ملی در یک روز مشخص فیلم تهیه شده است که بزودی عملکرد ژیمناست کاران به وسیله همین فیلم در شورای تیم ملی بررسی می شود.

محتشمی با بیان اینکه مجموع پاداش در نظر گرفته شده برای ورزشکاران بیش از 35 میلیون تومان است گفت: این پاداش مجموعی از پاداش رئیس جمهور، سازمان تربیت بدنی و فدراسیون است که به مدال آوران آسیایی در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا (هفت میلیون تومان) و به فینالیست های مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا (دو میلیون تومان) اهدا می شود.

در ادامه این مراسم که با حضور ملی پوشان تیم های ملی ژیمناستیک ایران و مربیان داخلی و خارجی در محل فدراسیون ژیمناستیک برگزار شد از سوی محتشمی با اهدای لوح و تقدیرنامه از مربیان تیم ملی چون آرمن اسکوئیان از ارمنستان، حسین طاهرخانی و حسن میرقائمی تقدیر شد.

هادی خناری نژاد، امیر اعظمی، حسین کشوری و محمد مهدی گائینی ژیمناست کاران حاضر در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در سال 2008 نفری هفت میلیون تومان پاداش دریافت کردند.

همچنین محمدرمضان پور دو میلیون تومان ، وحید ایزدفر مبلغ یک میلیون تومان، احسان خدادادی مبلغ 500 هزار تومان به خاطر فینالیست شدن در مسابقات قهرمانی آسیا رده سنی بزرگسالان در سال 2008 دریافت کردند. علیرضا فرخ به دلیل حضور موفق در مسابقات ایروبیک ژیمناستیک جهان مبلغ 300 هزار تومان و علی عزیزی به دلیل حضور موفق در تیم ملی تقدیرنامه و یادبود دریافت کرد.