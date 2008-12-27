در صورت لزوم حتی اگر مسوولیت حنظل و تلخ هم باشد از آن گریزی ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی در دیدار با اعضای هسته مرکزی "پویش دعوت از خاتمی" با تأکید بر وجود حرکتی 150 ساله در ایران برای نیل به اهداف اصلاح‌طلبانه گفت: ما از موضع دلبستگی به انقلاب و جمهوری اسلامی و آرمانهای صدساله این ملت است که به مسائلی می پردازیم و اگر نقدی به وضعیت کنونی است، باید از همین موضع باشد. آرمانهایی که انقلاب اسلامی هم برای تحقق آنها به وقوع پیوست ما معتقدیم هنوز کاملاً محقق نشده‌اند که امری طبیعی است.

وی افزود: هدف ما این است که پایه‌های انقلاب اسلامی مستحکم شوند و اصلاحات هم در واقع به معنای تلاش برای رسیدن به اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی است چه اصلاحات در ساختار و چه در رفتار.



رئیس بنیاد باران گفت: قانون اساسی اساس نظم جامعه است و مردم به آن رای داده‌اند و ما هم به عنوان معتقدین به اندیشه اصلاحی از آن عدول نمی‌کنیم ولی می‌دانیم که اولاً این میثاق جمعی وحی منزل نیست و ثانیاً در خود قانون اساسی هم راههایی برای ایجاد تغییر و ترمیم در آن پیش‌بینی شده است.



خاتمی افزود: معتقدم که در حال حاضر بخش اعظم جامعه بر این باور است که روشها و رویه های چند سال اخیر درست نیست و باید تغییر کند و چه بهتر که متصدیان امر خود پیشگام آن باشند والبته انتخابات هم فرصتی است برای ملت که بتواند نظر و خواست خود را اظهار و تأمین کند.



رئیس جمهور سابق کشورمان تاکید کرد: اینکه چه شخصی بیاید مهم نیست. بنده به هیچ وجه خواستار آمدن در قدرت نیستم ولی اگر لازم باشد از زیر بار مسئولیت شانه خالی نخواهم کرد حتی اگر حنظل و تلخ هم باشد از آن گریزی ندارم.



وی تصریح کرد: منظور ما از نجات کشور نجاتی است که ملت ایران ظرف 150 سال به آن می اندیشیده است.انقلاب اسلامی هم برای آن تحقق پیدا کرده است اتفاقا نجات در تحقق جمهوری اسلامی است و راه را برای اینکه ما به اهدافی که داریم برسیم آسان می کند .

به گزارش مهر رئیس جمهور سابق گفت : بنده معتقدم هنوز به آرمانهای انقلاب نرسیده ایم؛ اگر رسیده ایم دیگر "سند چشم انداز 20 ساله" معنا ندارد، ضمن آنکه اهداف چشم انداز که ارزشمند است پایین تر از آرمان نهایی است که ما در انقلاب می خواستیم و آن الگو شدن در دنیا بود.



وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا می توانیم مدلی را عرضه نماییم که تمام مزایای زندگی امروز از جمله آزادی، حقوق بشر، حرمت انسان،علم و تکنولوژی را داشته باشد در عین حال اخلاق و معیارهای دینی و معنوی کار ساز که به انسان جهت می دهد داشته باشد؟ خاطرنشان کرد: آرمان ما این است و برای رسیدن به آن نیاز به زمان داریم بنابراین جنبش به سوی آرمان وجود دارد و برای رفتن به سوی آن آرمانها می خواهیم پایه های جمهوری اسلامی مستحکمتر شود.