۷ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۱۵

آخرین اخبار از غزه

حمله صهیونیستها به تیم خبری شبکه العالم/ هدف قرار دادن کودکان و زنان

دود، شعله های آتش، پرواز بالگردهای نظامی رژیم صهیونیستی بر فراز شهر، پیچیده شدن صدای آژیر آمبولانس ها و گریه زنان و کودکان ؛ این لحظاتی است که می توان در حال حاضر در شهر غزه مشاهده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، وزارت کشور دولت فلسطین لحظاتی پیش اعلام کرد که تمامی مراکز امنیتی غزه در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی ویران و از بین رفته است.

همچنین تیم خبری شبکه العالم که در حال پوشش خبری حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه بودند، مورد هدف هوایی بالگردهای صهیونیستی قرار گرفت.

برپایه این گزارش، اکثر قربانیان حملات وحشیانه امروز صهیونیستها را زنان و کودکان تشکیل می دهند.

حماس نیز در واکنش به این حملات تاکید کرد که رژیم صهیونیستی بابت قتل عام مردم بی گناه، تاوان بسیار سنگینی را خواهد پرداخت.

