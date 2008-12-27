مسئولان اجرایی باید روحیه بسیجی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دوستعلی ظهر امروز در همایش طلایه داران حماسه و ایثار در حسینه ثارالله کرمان در جمع بسیجیان و طلاب کرمان گفت: روحانیون در طول انقلاب اسلامی نقش اساسی در زمینه های مختلف داشته اند که این نقش را در زمان هشت سال دفاع مقدس نیز به خوبی ایفا کردند.

وی با اشاره به حضور فعال روحانیت در جبهه های جنگ افزود: روحانیت همیشه چراغ راهنمای رزمندگان در عملیاتهای مختلف بودند و بخش بزرگی از معنویت و شهادت طلبی را در دوران دفاع مقدس مدیون رزمندگان روحانی هستیم.

دبیر هیئت دولت عنوان کرد: امروز کشور نیاز به تلاش و فعالیت بسیجی گونه دارد و شاهدیم که رئیس جمهور با روحیه بسیجی در راه پیشرفت کشور تلاش خستگی ناپذیر دارد.

امام جمعه کرمان نیز در ادامه این مراسم گفت: معنویت یکی از رموز موفقیت انقلاب ایران بود و در طول 30سال از عمر انقلاب روحانیت پایگاه معنوی انقلاب محسوب می شود.

حجت الاسلام سید یحیی جعفری افزود: روحانیون در طول دفاع مقدس و مبارزات پیروزی انقلاب در کنار مردم قرار داشتند و همیشه در روشنگری جامعه نقش اساسی را داشتند.

مسئول عقیدتی سیاسی سپاه ثارالله کرمان نیز گفت: هدف اصلی از برگزاری این همایش تجلیل از 18 نفر از شخصیت های روحانی استان که درحوزه ایثارگری از افتخارات هستند.

حجت الاسلام ابوالقاسم علیزاده گفت: این حرکت یک آغاز مبارک است که به دنبال این همایش و قبل از یادواره استانی شهداء روحانی همایشی تحت عنوان تجلیل از رزمندگان روحانی خواهیم داشت.