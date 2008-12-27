ملی پوشان فردا به تهران باز می گردند/ بازدید شاگردان دایی از دهکده المپیک 1992

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان ملی پوش کشورمان ساعت 12 صبح امروز به وقت محلی(14:45 دقیقه به وقت تهران) در اطراف هتل محل اقامت خود تمرین سبکی را به مدت 30 دقیقه برگزار کردند.

همچنین طبق توافقات انجام شده بین مسئولان دو تیم، تیم فوتبال کشورمان در بازی امشب پیراهن قرمز بر تن می کند و تیم "گالی سیا" با پیراهن آبی و سفید به میدان می آید.

ضمن اینکه در این دیدار دوستانه تیم "گالی سیا" از بازیکنانی نظیر دیه گو لوپز(ویارئال - دروازه بان)، روبرتو(اوساسونا- دروازه بان)، روبن، فرانسیسکو نوگوئرول، جاناتان ویلا، دانی آبالو، کامل قیلاس و روبرتو لاگو(آر.سی.سلتادیگو)، پیسکو و پابلو آلوارز(دپورتیوو)، نانو(رسینگ سرول)، گیلرمو وایوری(گراس هاپرز سوئیس)، ناچو نووو(گلاسکورنجرز)، جولیو آلوارز(آلماریا)، فالکوئه(یوونتوس)، بروجا(والادولید)، کاپی(سیداده سانتیاگو) ، جاناتان آسپاس(پیاچنزا)، فیتو(سالامانکا) استفاده می کند.

شاگردان دایی هم ساعت 10 صبح فردا به وقت محلی (12:30 به وقت تهران) با پروازی مستقیم از شهر آکرونیا راهی بارسلون می شوند و پس از توقف کوتاه در فرودگاه این شهر، با پروازی مستقیم راهی فرودگاه امام خمینی(ره) تهران می شوند.

از سوی دیگر بازیکنان تیم ملی که چهارشنبه هفته گذشته وارد شهر بارسلون داشتند، از اقامت یک شبه در این شهر استفاده کرده و از دهکده المپیک 1992 بارسلونا بازدید کردند.