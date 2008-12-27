اتحادیه اروپا اقدامات علیه پ.ک.ک را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "تودی زمان"، پس از دیدار مقامات اطلاعاتی ترکیه با "گیلس د کرچوف" هماهنگ کننده بخش مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا در آنکارا، اتحادیه اروپا از تصمیم خود برای افزایش برخورد با پ.ک.ک خبرداد.

بر اساس این گزارش، طرفهای ترک در این دیدار آخرین تحولات مربوط به ترکیه و حزب کارگران کردستان را به اطلاع مقام اروپایی رسانده و کرچوف نیز از افزایش اقدامات برای پایان دادن به اقدامات تروریستی پ.ک.ک حمایت کرد.

ارتش ترکیه روز گذشته اعلام کرد که حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک) در نتیجه حملات هوایی جنگنده های ترکیه متحمل خسارات سنگینی شده است.

در هفته گذشته نیز پلیس ترکیه از کشف یک دستگاه خودرو حاوی تجهیزات نظامی متعلق به پ.ک.ک و خنثی سازی یک عملیات تروریستی خبر داده بود.

حزب جدایی طلب کارگران کردستان (پ.ک.ک) از سال 1984 میلادی اقدامات خود را علیه آنکارا آغاز کرده و در جریان فعالیتهای تروریستی این گروه شورشی تا کنون بیش از 37 هزار نفر کشته شده اند.

حزب کارگران کردستان از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت ترکیه به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است.