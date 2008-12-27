۷ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۱۱

شجاعی به مهر خبر داد :

نتایج "جایزه کتاب سال" تا آخر دیماه نهایی می‌شود

علی‌شجاعی صائین گفت: نتایج بیست و ششمین دوره جایزه کتاب‌سال جمهوری اسلامی ایران تا آخر دیماه نهایی خواهد شد.

علی شجاعی‌صائین مدیرعامل خانه کتاب - موسسه برگزارکننده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران - در گفتگو با خبرنگار مهر از اتمام داوری مرحله نخست بیست و ششمین دوره از این جایزه خبر داد و گفت: مراحل اولیه داوریها تقریباً به پایان رسیده و کارها برای مرحله دوم داوری‌ در حال انجام است.

وی افزود: به احتمال قطع به یقین نتایج این دوره از جایزه آخر د‌یماه نهایی خواهد شد و پس از جمع‌بندی نهایی ما دست به کار دعوت از صاحبان آثار برگزیده و نیز ناشران برتر خواهیم شد.

شجاعی اضافه کرد: این جایزه با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و نیز وزیر ارشاد برگزار خواهد شد.

وی گفت: در کنار بیست و ششمین دوره جایزه کتاب سال، ما شانزدهمین دوره جایزه جهانی کتاب سال را نیز برگزار خواهیم کرد و پژوهشگران مشهوری از نقاط مختلف جهان به این جشن دعوت خواهند شد.

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه بیست و ششمین دوره جایزه کتاب ‌سال جمهوری اسلامی ایران 31 شهریورماه سال جاری به پایان رسید. هدف از برگزاری این جایزه، "ارتقای فرهنگ جامعه اسلامی، حفظ استقلال و هویت فرهنگی و همچنین حمایت و تشویق مولفان، مترجمان و مصححان و ناشران متعهد کشور" عنوان شده است.

