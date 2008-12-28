مالباختگان ساوجبلاغی به پلیس آگاهی مراجعه کنند

سرهنگ اصغر هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: زورگیر سابقه داری که پس از رهایی از زندان به اتفاق 10 نفر دیگر از اراذل و اوباش ساوجبلاغی اقدام به زورگیری از مردم می کردند با تلاش ماموران انتظامی شناسایی و همراه اعضای باندشان دستگیر شدند.

وی افزود: این زورگیران با تهدید چاقو اقدام به زورگیری از شهروندان کرده که تاکنون به سه فقره سرقت موتورسیکلت، سه فقره سرقت لوازم داخل خودرو، 11 فقره سرقت به عنف و زورگیری گوشی همراه، زورگیری مبلغ 600 هزار تومان از 10 نفر طی چند مرحله اعتراف کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: این باند 11 نفره زورگیری به بخشی از جرائم خود اعتراف کردند اما شهروندان ساوجبلاغی که در ماه های اخیر مورد زورگیری و اخاذی قرار گرفتند می توانند برای ابراز شکایت خود به اداره پلیس آگاهی ساوجبلاغ مراجعه کنند.