بیان آرمانهای انقلاب از عهده هر کسی بر نمی آید

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبر فامیل کریمی ظهر امروز در جلسه ستاد دهه فجر شهرستان همدان، افزود: دهه فجر تجدید میثاق با آرمان ها انقلاب است.

وی با بیان اینکه برگزاری مراسم دهه فجر رسالت سنگینی است، افزود: تحول 30 ساله استان همدان غیرقابل توصیف و بی نظیر است.

فامیل کریمی افزود: باید وحدت 30 ساله انقلاب را به بهترین شکل به مخاطبین انتقال دهیم.

وی خاطرنشان کرد: کمیته های مسئول برگزاری مراسم دهه فجر باید دستاوردهای انقلاب را به بهترین نحو به مردم معرفی کنند و حرکت رو به جلوی انقلاب را به مردم نشان دهند زیرا این کار باعث امیدواری مردم می شود.

فامیل کریمی با بیان اینکه در تمام قسمت ها پیشرفت دیده می شود، افزود: دستگاه ها باید فضای استان را برای برگزاری این مراسم آماده کنند و باید جشن فجر با فرهنگ عاشورایی همراه باشد.

وی افزود: در شهرستان همدان 180 میلیارد تومان سرمایه و ثروت از طریق سهام عدالت در اختیار مردم قرار دارد و این مبلغ در استان همدان به 900 میلیارد تومان می رسد.

فرماندار همدان همچنین از تحت پوشش قرار گرفتن چهار هزار نفر از روستاییان در صندوق بیمه بازنشستگی روستایی خبر داد و افزود: 40 درصد از 26 هزار خانوار روستایی شهرستان همدان زیر پوشش بیمه سایر سازمان ها هستند.

وی افزود: هدف دولت تحت پوشش قرار گرفتن تمام خانوارهای روستایی است تا روستاییان با عزت و سربلندی زندگی کنند.