سقف انتقال وجوه از سیستم ساتنا برداشته شد

مهران شریفی در گفتگو با مهر درباره پرداخت الکترونیکی قبوض (آب، برق، گاز و غیره) گفت: زمانی که موضوع پرداخت کارمزد 200 تومانی به بانکها برای ارائه قبوض مطرح شد، تعداد پرداخت قبوض به صورت الکترونیکی بسیار رشد کرد.

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی افزود: این رشد به نحوی بود که در بانک ملی پرداخت الکترونیکی قبوض 4 برابر نسبت به دوره قبل از آن و در بانک صادرات بیش از 40 درصد افزایش داشت و در بانک ملت نیز با افزایش 68 درصدی مواجه شد.

به گفته وی این امر نشان دهنده یک جهش در پرداخت الکترونیکی قبوض محسوب می شود و احساس می شود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

شریفی پرداخت کارمزد 200 تومانی در این خصوص را باعث آشنا شدن مردم با روش پرداخت الکترونیکی قبوض دانست و گفت: در این سیستم مشتری هر بانک باید بتواند از سیستم پرداخت قبوض هر بانک دیگری استفاده کند و اگر غیر از این باشد، تخلف محسوب می شود.

وی همچنین از انتقال وجوه به هر میزان از طریق سیستم ساتنا(سامانه تسویه ناخالص آنی) بدون پرداخت کارمزد خبرداد.

به گزارش مهر، با استفاده از این خدمت بانکی، مشتری با مراجعه به شعبه بانک خود فرم تقاضای انتقال وجه از طریق ساتنا را با ذکر نام بانک گیرنده، شماره حساب و نام دریافت کننده وجه تکمیل کرده و بانک نیز پس از برداشت مبلغ از حساب مشتری، دستور پرداخت به ساتنا صادر می کند.

براساس دستور پرداخت صادره، وجه به صورت الکترونیکی به بانک گیرنده وجه منتقل می شود . بانک گیرنده وجه نیز مبلغ موردنظر را به حساب ذینفع واریز می کند.

به این ترتیب مشتری با یک بار مراجعه به شعبه بانک خود می تواند از این خدمت استفاده کند و برخلاف روش سنتی دیگر نیاز به مراجعه به بانک گیرنده وجه نیست.

هم اکنون با استفاده از این خدمت ، بانکها می توانند هر مبلغی را به هر حسابی در هر بانک دیگری به صورت الکترونیکی منتقل نمایند و دیگر این خدمت منحصر به حساب های موجود در یک بانک نیست. بنابراین یک شخص با داشتن صرفا یک حساب بانکی قادر است هرگونه پرداخت یا دریافت در بانکهای کشور را انجام دهد و دیگر نیاز به افتتاح حسابهای متعدد در بانکهای مختلف وجود ندارد. این امر کمک شایانی به بانکها در زمینه کاهش تعداد حسابهای غیرفعال خواهد کرد.