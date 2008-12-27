فجایع غزه نتیجه سکوت کشورهای عربی و اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین بیانیه آمده است : بار دیگر دور تازه حملات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس علیه ساکنان غیرنظامی بی گناه نوار غزه و بستن تمام گذرگاههای این منطقه با چشم پوشی مجامع حقوقی جهانی و بین المللی بر این جنایت ها ادامه می یابد.

در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم :جنایات امروز رژیم غاصب اسرائیل با تشدید حملات ارتش خود علیه ساکنان بی دفاع نوار غزه که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از صدها مسلمان آن سرزمین شده، نشان از این دارد که این رژیم در صدد ایجاد یک فاجعه انسانی وحشیانه و نوعی نسل کشی در اراضی اشغالی است.

در این بیانیه تاکید شده است: کوتاهی دولت های اسلامی و عربی در انجام وظایف خود نسبت به این مسئله مهم جهانی سبب شده است رژیم اشغالگر صهیونیستی ازحمایت تمامی اسلام ستیزان و ارکان استکبار جهانی به ویژه آمریکا که همه گونه پوشش مادی، نظامی ، سیاسی و دیپلماسی برای این رژیم فراهم کرده است ؛ یاری می گیرد تا وحشیانه به تجاوزها و جنایات خود ادامه دهد.

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ، ضمن محکوم نمودن این جنایات بزرگ و شرم آور و اعلام همدردی با ملت مظلوم فلسطین، از سازمان های حامی حقوق بشر و در راس آن سازمان ملل متحد و نیز سازمان کنفرانس اسلامی و علما و اندیشمندان مسلمان و آزاد اندیشان جهان خواستار پیگیری مجدانه این امر و جلوگیری از پایمال شدن خون مظلومان شده است.