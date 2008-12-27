۷ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۵۹

جمعیت دفاع از ملت فلسطین:

کشورهای عربی در انتظار عواقب یاری اسرائیل باشند

جمعیت دفاع از ملت فلسطین با صدور بیانیه ای حمله گسترده هوایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کرد و کشورهای عربی را شریک جنایت اسرائیل خواند .

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است: با توجه به تکاپوی دولتهای عربی برای سازش با اسرائیل در کنار ادبیات تهاجمی اسرائیل در غزه  تردیدی وجود ندارد که رژیمهای عربی بر ضرورت این حمله با اسرائیل همداستان بوده و مساعی آنها جلوگیری از تکرار سناریوی جنگ 33 روزه و خیزش موج حمایتی از مقاومت اسلامی لبنان و حزب الله در سراسر جهان اسلامی است.

این جمعیت ضمن محکوم کردن این حملات و اعلام همدردی و همراهی و پشتیبانی با ملت مظلوم فلسطین و غزه مظلوم اعلام می دارد که رژیمهای عربی در این جنایت شریک اسرائیل بوده و مسئولان این رژیمها باید منتظر عواقب این یاوری ظالمان باشند.

در پایان این بیانیه از جامعه اسلامی خواسته شده است حساسیت منطقه، مظلومیت غزه و ساکنان آن را به خوبی درک کرده و هر اقدامی که شایسته می دانند برای حمایت از مظلومان فلسطین و غزه انجام دهند، زیرا فردا اگر رژیم صهیونیستی از مقاومت غزه آسوده شود خطر این رژیم علیه آنان است.

 

 

