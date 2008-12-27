تلاش "پای پیاده" برای حضور در جشنواره فیلم برلین

به گزارش خبرگزاری مهر، "پای پیاده" از سوی اداره کل رسانه بین‌الملل در حال ترجمه است تا به درخواست نماینده جشنواره برلین برای هیئت انتخاب به نمایش درآید. چندی پیش نماینده برلین در سفری به تهران و دیدن فیلم آن را به هیئت انتخاب جشنواره معرفی کرده بود.

در صورت انتخاب "پای پیاده" رضا ناجی برای دومین سال پیاپی در این رویداد حاضر می‌شود. این بازیگر پارسال جایزه خرس نقره برلین را با "آواز گنجشک‌ها" برد. "پای پیاده" در مرحله فنی است و محمدرضا فروتن، فاطمه صادقی، مریم بوبانی، فریبا آهنگ، دانیال محمودنیا، قاسم شبگرد، اردشیر وزیری، الناز ثقفی، نوشین بابایی و مبینا میرزا کریمی در آن بازی کرده‌اند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: جعفر 35 ساله هنوز عاشق نشده، تا اینکه زنی وارد روستا می‌شود. عوامل "پای پیاده" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: نادر معصومی، تدوینگر: سعید شاهسواری، صدابردار: جهانگیر میرشکاری و بهمن الوندی، طراح گریم: محمد قومی، عکاس: سیدمحمد پیغمبرزاده، مدیر تولید: کیومرث عباسی، تهیه‌کننده: علی لدنی و روابط عمومی: احمد رنجبر.