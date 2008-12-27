۷ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۲۹

طرح توسعه سیمان هگمتان فردا افتتاح می شود

طرح توسعه سیمان هگمتان با ظرفیت تولید روزانه 3400 تن فردا یکشنبه با حضور علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن در شهرستان رزن استان همدان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح با سرمایه گذاری 862 میلیارد ریال و 32 میلیون و200 هزار یورو به مرحله بهره برداری رسیده است.

براساس این گزارش، با راه اندازی این طرح برای 650 نفر اشتغال مستقیم  فراهم می شود.

گفتنی است، شرکت سیمان هگمتان در زمینی به مساحت 104 هکتار در شهرستان رزن اجرا شده است که ظرفیت تولید اولیه آن 3200 تن در روز بوده که با اجرای اصلاح ساختار خط تولید، ظرفیت کارخانه از این میزان به 3400 تن در روز افزایش یافته است.

در حال حاضر با اجرای طرح توسعه مذکور ، میزان تولید سیمان در این کارخانه روزانه به 6600 تن رسیده است که نقش به سزایی در توسعه و عمران استان و منطقه خواهد داشت.

