عزاداری ماه محرم نباید با اشعار سست و بی پایه همراه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده بعد از ظهر امروز در همایش طلاب و روحانیون شهرستان مشگین شهر عنوان کرد: شعرای ما باید در شعر خود شان ائمه (ع) را حفظ کنند زیرا رسوخ اشعار سست و بی پایه به عزاداری ماه محرم، خطر بزرگی برای انحراف تشیع است.

وی افزود: نوآوری در هر کاری به خصوص عزاداری خوب و شایسته است اما نباید با اسم نوآوری آهنگ ترانه های غربی و اشعار بی پایه و اساس در عزاداریها رسوخ پیدا کند.

ستوده با توصیه به غنی سازی محتوای عزاداری ماه محرم، دستجات عزاداری را از خرافه و بد جلوه دادن چهره اسلام و تشیع برحذر داشت و اضافه کرد: روحانیون و علما باید در منابر و مجالس فلسفه اصیل قیام عاشورا و نتایج اخلاقی آن را به جوانان گوشزد کنند.

این مسئول علما و روحانیون را سکان دار تبلیغ و تبلیغ چهره به چهره را تاثیرگذارترین طرح عنوان کرد و با اشاره به دسیسه های دشمنان و بویژه فرقه وهابیت از گسترش تبلیغات و توطئه های آنان در منطقه خبر داد.

ستوده با تاکید به مخاطب شناسی از سوی روحانیون و علما ابراز داشت: علما باید با طرح مسائل دینی و مذهبی این مطالب و موضوعات به هر نحوی به گوش تمام مردم برسانند و اگر سازنده نشد با مخاطب شناسی قالب پیام را عوض کنند.