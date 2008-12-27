رشد 182 درصدی صادرات کالاهای صنعتی و معدنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع ومعادن، در سه سال نخست فعالیت دولت نهم (شهریور 84 تا پایان شهریور 87) ، بالغ بر 6/36 میلیارد دلار کالای صنعتی و معدنی به کشورهای مختلف جهان صادر شد که نسبت به مدت مشابه (مرداد 81 تا شهریورماه 84) بیش از 182 درصد رشد نشان می دهد.

ارزش صادرات غیرنفتی کشور نیز در این دوره بیش از 8 /45 میلیارد دلار بوده که سهم صادرات صنعتی و معدنی از صادرات غیرنفتی بالغ بر 8/79 درصد بوده است.

طی دوره زمانی اول شهریور سال 1384 تا پایان شهریور سال 1387 از محل حساب ذخیره ارزی تعداد 400 طرح به مبلغ 7 میلیارد و 215 میلیون دلار در رشته های مختلف صنعتی اختصاص یافته است.

در ادامه این گزارش آمده است : طی دوره مورد گزارش تعداد 26 طرح به مبلغ 7 میلیارد و 203 میلیون دلار مصوب و به بانکهای عامل معرفی شده همچنین تعداد 17 طرح به مبلغ 4 میلیارد و 202 میلیون دلار برای صدور گواهی مسدودی ارزی به بانک مرکزی معرفی شده اند.

طی 36 ماهه نخست فعالیت دولت نهم تعداد 190 طرح با مشارکت سرمایه گذاران خارجی تصویب و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته که نسبت به دوره مشابه شاهد 9/120 درصد رشد می باشد. همچنین حجم سرمایه گذاریهای خارجی طرح های مذکور در این دوره بالغ بر 19 میلیارد دلار بوده است.

سرمایه گذاریهای خارجی در بخش صنعت در صنایع شیبمیایی ، غذایی، نساجی ، پوشاک و سلولزی ، فلزات اساسی ، خودرو و قطعات بوده و در بخش مربوط به اکتشاف و استخراج معادن طلا ، سنگ آهن ، سنگهای تزئینی و روی صورت گرفته است.