۷ دی ۱۳۸۷، ۱۸:۰۲

آجرلو:

هلال احمر نیازمند جنبش نرم افزاری است

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس گفت: بنا بر تاکیدات رهبر معظم انقلاب در بخش نرم افزاری و اهمیت آن، تمام حرکتهای مردم نهاد به خصوص هلال احمر نیازمند جنبش نرم افزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فاطمه آجرلو عصر امروز در مراسمی به مناسبت پنجمین سال وقوع زلزله بم با عنوان "همنوا با بم" به همت جمعیت هلال احمر کرج و با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای غرب استان تهران اظهار داشت: نجات مردم، یک فکر و اندیشه است که باید در وجود تمامی امدادگران نهادینه شود و اینکه چه بخشی باید شامل جنبس نرم افزاری باشد، آن نگاه حاکمیتی دستگاه هاست چون این حوزه حوزه سرمایه گذاری دراز مدت است.

وی افزود: امدادگران و داوطلبان هلال احمر با تکیه بر باورها و حس انسان دوستانه خود به این جمعیت پیوسته اند و همیشه آمادگی کمک به انسانها را دارند.

این مسئول خاطرنشان کرد: امدادگران هلال احمر بدون چشم داشت به کوچکترین کمک مالی و سمت و پست پا به میدان گذاشته اند.

آجرلو بیان داشت: باور توانمندی هلال احمر باید در جامعه نهادینه شود تا به دنبال آن نگاه ها هم متحول شود همچنین باید در زمان آرامش سرمایه گذاری و توانمندسازی متفاوت باشد تا در مواقع بحران دچار آشفتگی نشویم.

نماینده مردم کرج یادآور شد: هر چقدر در این حوزه سرمایه گذاری نرم افزاری و سخت افزاری انجام گیرد، پرورش نیروی توانمند و کم ادعا افزایش می یابد.

وی ادامه داد: در نشستهای بین المللی، حرکتها و فعالیتهای این جمعیت با استقبال پرشور کشورهای دیگر مواجه شده است و آنان در صدد هستند تا این جمعیت را در ملت و کشور خود ایجاد کنند.

این مسئول متذکر شد: باید فضا و مکانی ایجاد شود تا صاحب نظران و صاحب اندیشه ها بتوانند راهکارها و ایده های خود را ارائه دهند تا بتوان از آنها بهره برد.

آجرلو افزود: باید زمینه شکوفایی استعدادها فراهم شود که این امر یکی از راه های استفاده از ظرفیتهای این جمعیت است.

نماینده مردم کرج تصریح کرد: جوانان کرجی در تمامی زمینه های اعم از ورزش، هنر و ابداع و اختراعات همچنین در فعالیتهای مختص جمعیت هلال احمر سرآمد هستند و باید از این پتانسیلها بهره کافی را برد.

همچنین در این مراسم معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تهران گفت: طی یک هفته اخیر در استان تهران مانورهای آمادگی و سنجش نیروها و تجهیزات امداد و نجات در حال برگزاری است.

شاهین فتحی بیان داشت: باید زمینه های لازم برای ورود جوانان به این جمعیت فراهم شود همچنین آمادگی و تمهیدات لازم برای مقابله با هر نوع حادثه احتمالی و بلایای طبیعی اندیشیده شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با آمادگی نیروها در جمعیت هلال احمر استان، سرمای سال گذشته در این استان، تلفات جانی نداشت و حتی یک نفر هم کشته نشد.

کد مطلب 807233

