تسهیلات 320 میلیارد ریالى براى 3064 طرح خود اشتغالى لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت، هیئت وزیران در جلسه اى که در مرکز استان لرستان تشکیل شد، بانک مرکزى را موظف کرد نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه میلیارد ریال وام قرض ‌الحسنه براى پرداخت به متقاضیان واجد شرایط در استان لرستان و تامین تسهیلات ارزى مورد نیاز هشتصد و هفتاد میلیون براى گشایش اعتبارات اسنادی تجهیزات و ماشین آلات پتروشیمی‌هاى لرستان، مهاباد و کاویان از طریق بانک صنعت و معدن اقدام کند.

بر اساس این مصوبه، دولت بانک مرکزى را موظف کرده است ضمن تسریع در اختصاص مبلغ سیصد میلیارد ریال تسهیلات بانکى جهت اجراى طرح مجتمع نورد فولاد و ذوب آهن ازنا از محل تسهیلات بنگاههاى اقتصادى زودبازده و رفع سریع مشکل واحدهاى پارسیلون و یخچالسازى لرستان از طریق ارائه تسهیلات بانک صنعت و معدن و واحد شیشه‌سازى الیگودرز از طریق بانک صادرات نسبت به اختصاص مبلغ 300 میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه براى اجراى سه هزار طرح خود اشتغالى افراد تحت پوشش کمیته امداد استان از طریق بانکهاى عامل استان و واگذارى مدیریت مجتمع کشت و صنعت دامپرورى استان از طریق بانک ملى به گروهى از افراد واجد شرایط با همکارى استاندارى تحت نظر کار گروه توسعه استان اقدامات لازم را انجام دهد.

بر این اساس، بانک مرکزى مکلف شده است علاوه بر صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت سرمایه‌گذارى بیست و سه میلیون و پانصد‌هزار دلارى نوسازى بافتهاى فرسوده شهرى در نقاط مختلف، مبلغ بیست میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه براى اجراى شصت و چهار طرح خود‌اشتغالى کمیته امداد امام خمینی(ره)در پلدختر که زمین آن از طریق سازمان جهاد کشاورزى تملک و واگذار شده است اختصاص دهد.

این مصوبه را پرویز داوودى معاون اول رئیس‌جمهور براى اجرا ابلاغ کرده است.