حلقه مدیریتی فارابی با آمدن نبوی کامل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری جلوه امروز در بخشی از مراسم معارفه اکبر نبوی قائممقام بنیاد سینمایی فارابی گفت: حضور در چنین محافلی نشاندهنده شور و شوقی است که اهالی سینما دارند. سینماگران، اهالی رسانه و مدیران سینمایی خانواده سینما را تشکیل میدهند. اهالی فرهنگ حرفهای زیادی برای جهانیان دارند.
وی در ادامه افزود: یکی از رسالتهای سینمایی که متعلق به مردم و نظامی است که داعیه بازتاباندن اهداف اسلامی دارد، نمایش فاجعهای است که در غزه اتفاق افتاده است. ما باید در کنار هم باشیم، نیروها را فرابخوانیم و از قابلیتهای سینمای ایران استفاده کنیم و باورهای متعالی نظام را به منصه ظهور برسانیم.
معاون سینمایی گفت: سینما باید صنعتی شکوفا، تجارتی پررونق، هنری فرهنگساز و جذاب و رسانهای رفتارساز باشد. برای تحقق این آرمان به امکانات مادی و معنوی نیاز داریم. اگر امکانات معنوی نقصان دارد، با همافزایی معنوی و روانی میتوان مشکلات را از سر راه برداشت. آغوش سینمای ایران و موسسههای فعال در این زمینه برای این همافزایی معنوی گشوده است.
جعفری جلوه ادامه داد: بنیاد سینمایی فارابی در سالهای اخیر گسترده و پیچیده شده است. سعی کردیم برای ترمیم جایگاه موثر این موسسه بر این معضل فائق شویم و با چابکسازی فعالیتها و سبکسازی کارآمدی را بالا بریم و با هدفمند کردن فعالیتها و جهتگیریها حرکت این بنیاد را برای توسعه و پیشرفت سینما تسریع کنیم.
وی در بخشی دیگر با اشاره به فراخواندن موسسههای مکمل برای کمک به فارابی گفت: این موسسهها بخشی از وظایف فارابی را بر عهده میگیرند تا در سینما شاهد رونق و ارتقای کیفیت کارها باشیم. در بخش تولید و پخش عرصههای سختافزاری به سینماشهر واگذار شده و در بخش تولید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی محورسازی و حفظ و صیانت از فیلمسازان در گامهای اول را بر عهده گرفته است.
معاون وزیر ارشاد افزود: در راستای این تحولا ت نیاز بود در حلقه مدیریت هم تغییرهایی انجام شود. مدیر عامل، قائممقام و خرانهدار با تقسیم کار و همافزایی بنیاد سینمایی فارابی را احیا میکنند. خوشحالم این تیم با حضور این سینماگر و فعال رسانهای [اکبر نبوی] کامل و تعاملات درونی با بدنه سینما و کلیه فعالان در این حوزه تسریع میشود.
در این مراسم محمدمهدی عسگرپور، سیدرضا میرکریمی، منیژه حکمت، محمدرضا شرفالدین، محمود اربابی، حبیب احمدزاده، مرتضی شایسته، حسین فرحبخش، منوچهر محمدی، فرشته طائرپور، سعید شاهسواری، علی معلم و جمعی از نمایندگان رسانهها حضور داشتند.
