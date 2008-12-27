فلسطینیان پرچم تسلیم را در برابر اشغالگران قدس بالا نخواهند برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره،"طاهر النونو" سخنگوی دولت منتخب فلسطین امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در واکنش به جنایات مستمر رژیم اشغالگر قدس در نوار غزه اظهار داشت : هدف این حملات ضربه زدن به روحیه معنوی و مبارزاتی مردم فلسطین است، اما رژیم صهیونیستی هرگز قادر به درهم شکستن اراده مردم فلسطین نخواهد بود.

وی افزود : ما رژیم صهیونیستی را مسئول تمام پیامدهای این جنایتها می دانیم و بر حق مردم و گروههای مبارز برای مقاومت تاکید می کنیم.



نونو گفت : از اتحادیه عرب می خواهیم موضع قاطعی اتخاذ کند، زیرا مردم فلسطین،محکومیت ظاهری این جنایات را نمی پذیرند .



وی با اشاره به همدستی برخی رژیمهای عربی با رژیم اسرائیل در ارتکاب این جنایات خاطر نشان کرد: دولت منتخب فلسطین ،مقاومت در برابر تجاوزگری صهیونیستی را با حمایت مردم فلسطین برگزید؛ مردمی که در انتخابات آن را انتخاب کرد.



سخنگوی دولت مردمی حماس در عین حال تاکید کرد : ما امروز قوی تر از هر زمانی هستیم و مردم فلسطین امروز بیشتر از هر زمانی بر گرد دولت منتخب خود قرار دارند.



وی اظهار داشت : از میان ویرانه های ساختمانها و اجساد شهدا به صراحت بر پایبندی به اصول ملی و دفاع از آرمانهای ملت فلسطین تاکید می کنیم و می گوییم هرگز پرچم تسلیم را بالا نخواهیم برد.

سخنگوی دولت منتخب فلسطین خاطر نشان کرد : ما هرگز هیچ امتیازی به صهیونیستها نخواهیم داد و حتی از یک وجب از خاک فلسطین چشم پوشی نخواهیم کرد.



وی در ادامه از ملتهای عربی و آزادگان جهان خواست به یاری مردم مظلوم غزه بشتابند و از رسانه های عربی نیز درخواست کرد بر انعکاس و پوشش گسترده جنایتهای اشغالگران قدس به عنوان کمترین اقدامی که می توانند در حمایت از مردم فلسطین انجام دهند، متمرکز شوند.



النونو در پایان در واکنش به اظهارات مقامهای رژیم صهیونیستی که حملات وحشیانه امروز را آغازی برای عملیات گسترده تر بر ضد نوار غزه اعلام کرده بوند،گفت : ما نیز به اشغالگران می گوییم بله این اول راه است و آنها عواقب این جنایات را هم برعهده بگیرند.