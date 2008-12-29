عزاداری سنتی در بوشهر تقویت شود

حجت الاسلام علی نعمت الهی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه برخی معتقدند شیوه های نوین عزاداری در بوشهر موجب لطمه زدن به عزاداری سنتی خواهد شد، افزود: برگزاری مراسم و تشکیل هیئتهای مذهبی و عزاداری به صورت غیر سنتی به دنبال تضعیف عزاداری سنتی نیست و همه مسئولان امر بر این امر باورند که عزاداری سنتی باید تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه می توان خواستگاه عزاداری جنوب را در بوشهر جستجو کرد، یادآور شد: بوشهر با داشتن روش خاص در عزاداری می تواند این روش را عرضه نماید.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه تاکنون 850 هیئت مذهبی ساماندهی شده در استان بوشهر مجوز فعالیت از این اداره کل دریافت کرده اند، گفت: ساماندهی هیئتهای مذهبی از طریق برگزاری انتخابات شورای هیئتهای مذهبی از سال 1381 در سطح کشور آغاز شده است.

وی اظهارداشت: علاقه مردم به نهضت امام حسین (ع) و اصحاب باوفای آن امام قلبی است و مردم با تمام وجود عشق و محبت خود را در آیینهای عزاداری ابراز می دارند .

نعمت الهی ساماندهی برنامه های عزاداری برای جلوگیری از انحرافاتی که ممکن است به دین آسیب برساند را ضروری دانست و گفت: اگر ساماندهی به درستی انجام نشود افرادی خواسته و یا ناخواسته ممکن است لطماتی به عزاداری وارد کنند که تاکنون بعضا نیز وجود داشته است .