پیروزی مهرام مقابل نماینده مصر/ دیداری تکراری در آخرین بازی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال مهرام پس از ناکامی در صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات بین المللی جام شیخ راشد دبی، با 10 اختلاف امتیاز مقابل اسکندریه مصر به برتری دست یافت تا آخرین دیدار خود در این رقابت‌ها را فردا و برای کسب مقام پنجمی برگزار کند.

امروز مهرام با نتیجه 84 بر74 موفق به شکست اسکندریه مصر شد. بازیکنان نماینده کشورمان در حالی موفق به کسب این پیروزی شدند که نیمه نخست بازی را با نتیجه 34 بر 42 واگذار کرده بودند.

شاگردان مصطفی هاشمی فردا آخرین دیدار خود در چارچوب مسابقات امارات را مقابل المتحد لبنان و برای کسب مقام پنجمی برگزار می کند. این دیدار ساعت 11:30 (به وقت ایران) برگزار می شود.

تیم بسکتبال مهرام نخستین دیدار خود درمرحله مقدماتی تورنمنت دبی راهم مقابل نماینده لبنان برگزار کرد. در آن بازی نماینده کشورمان با نتیجه 84 بر 74 مقابل المتحد لبنان به برتری دست یافت.

تیم مهرام سال گذشته نیز عنوان پنجم مسابقات بین المللی بسکتبال جام شیخ راشد دبی را از آن خود کرد.