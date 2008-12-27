۷ دی ۱۳۸۷، ۲۰:۵۱

روته مولر هفته آینده به تهران می آید/ پیرمرد آلمانی روی نیمکت تیم ملی

اریش روته مولر مربی آلمانی تیم ملی فوتبال کشورمان هفته آینده وارد تهران می شود تا از دیدار با چین همکاری خود را با تیم ملی آغاز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، روته مولر مدرس و مربی سرشناس آلمانی که روز 23 آذرماه با امضای قراردادی تا پایان جام جهانی 2010 به استخدام فدراسیون فوتبال درآمد، سوم یا پنجم ژانویه (14 یا 16 دی ماه) وارد تهران خواهد شد و رسما همکاری خود را با فدراسیون فوتبال آغاز خواهد کرد.

وی قرار است در دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان برای دیدارتدارکاتی با چین و سپس دیدار با سنگاپور در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا که از روز پنج شنبه 19 دی ماه آغاز خواهد شد، تمرینات آماده سازی تیم ملی را زیر نظر بگیرد.

روته مولر از دیدار تدارکاتی با چین که روز 9 ژانویه (20 دیماه ) برگزار می شود، به عنوان مربی بر روی نیمکت تیم ملی فوتبال کشورمان خواهد نشست.  

این مربی 63 ساله آلمانی وظیفه طراحی و برنامه ریزی تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان را برعهده خواهد داشت.   

