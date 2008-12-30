گمیشان؛ شهر تپه های نقره ای غرق در مشکلات متعدد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این شهر تاریخی و نقره ای در شمال غربی استان گلستان و در 55 کیلومتری شمال غربی شهر گرگان حد فاصل کرانه شرقی دریای خزر واقع شده است.

پیشینه کهن تاریخی، معماری سنتی برجای مانده از دوران صفوی و قاجاری و جاذبه های تاریخی و گردشگری فراوان موجب شده تا در فصل های مختلف از سال این شهر رویایی محل گذر و اقامت گردشگران داخلی و خارجی باشد.

این شهر تا سال 1137 به " تپه نقره" معروف بود و هنوز نیز با این عنوان در کشور و جهان معروف است، اما از آن سال به بعد به گمیشان "شهر دریادلان" تغییر نام یافت.

وجود بناها و آثار پرپیشینه نظیر "صل های مخ" در فرم های زیبا و ساختمانهای چوبی دو یا چند طبقه به سبک معماری روسی که بدون استفاده از میخ ساخته شدند، چشم هر بیننده ای را مجذوب خود می کند.

اکنون این شهر تاریخی و قدیمی با مشکلات عدیده ای روبرو است که رفع آن مستلزم تلاش و حمایت همه جانبه مسئولان امر است.

جمعی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر، نبود زیرساختهای اساسی در امور شهری، نداشتن برنامه صحیح و اصولی جهت بهره برداری از منابع آب، برخوردار نبودن از یک سیستم مشخص دفع زباله و فاضلاب شهری، مناسب نبودن راهها و جاده های ارتباطی مناسب را از جمله مشکلات و تنگناها برای توسعه مطلوب این شهرعنوان کرده اند.

همچنین نبود مراکز صنعتی و تجاری، نبود مکان های مناسب آموزشی وعلمی، نبود مکان های تفریحی و گردشگری، کمبود امکانات و سرمایه در بخش کشاورزی و دامداری و نبود حمایت، نگهداری دام به صورت سنتی، کاشت سنتی محصولات کشاورزی و کمبود سرمایه گذاری و عدم وجود صنایع را از جمله مشکلات این منطقه برشمردند.

این مشکلات در حالی است که این منطقه به دلیل موقعیت نسبی، همجواری با کشور ترکمنستان، همجواری با دریای خزر، نزدیکی به شهرهایی نظیر بندر ترکمن و بندرگز و امکان پیوند اقتصادی با آنها، صیادی و زراعت در زیست‌ بوم منطقه، پیشینه تاریخی غنی و سنت زندگی ترکمن از قابلیتهای مطلوبی برای توسعه برخوردار است.

یک شهروند گمیشانی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه بافت قدیمی این شهر تاریخی به دلیل نبود مدیریت و برنامه منسجم در حال تخریب بوده و بسیاری از بناهای قدیمی آن در آستانه تخریب قرار گرفته است.

محمد حمیدی افزود: بافت قدیم شهر گمیشان شامل محله های مظفری، شیر محمدی، شیروانی، خوزینی و غیره بوده که در حال از دست دادن سبک معماری قدیمی و تاریخی خود است.

وی اظهار داشت: بافتهای قدیمی و تاریخی، پیشینه و هویت هر منطقه به شمار می آید و نباید بر اثر بی تدبیری ها و نبود مدیریت اصولی از بین رود.

وی خاطرنشان کرد: بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی و جاری شدن پسابها و فاضلابها در کانالها و رودخانه ها از دیگر مسائلی است که مشکلات زیست محیطی را در منطقه افزایش داده است.

شهروند دیگری بیان داشت: شغل بیشتر اهالی این منطقه کشاورزی و دامداری بوده و صنایع مرتبط و وابسته در این منطقه فعال نیست.

جعفر مظفری افزود: این منطقه راه مناسب ندارد و این عامل موجب شده تا اهالی از مشکلات زیادی رنج ببرند.

وی یادآور شد: با اینکه این شهر در حاشیه دریای خزر واقع شده، ولی بهره چندانی از آن نمی بریم و نبود سرمایه گذاری مناسب در این بخش موجب شده تا شمار بیکاری در منطقه افزایش یابد.

وی ساخت مراکز تجاری و صنعتی را برای ایجاد اشتغال و درآمدهای پایدار در منطقه ضروری دانست.

به گفته مظفری، این بخش دارای موقعیت‌هایی مناسب و واجد ارزشهای زیست محیطی قابل توجهی برای توسعه بوده که می‌تواند به عنوان اهرم توسعه در ارتباط با محیط عمل نماید.

یک کارشناس فرهنگی نیز افزود: تعریض و تقویت راهها از قبیل محور بندر ترکمن - گمیش تپه به عنوان عامل مهمی در خروج از انزوای شهر گمیش تپه عمل می کند.

اکبر رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: برخورداری از خط ساحلی و تالاب گمیشان به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی و کنار آبزی می‌توانند راهگشای توسعه و رشد منطقه شوند.

وی یادآور شد: همچنین وجود مرز مشترک آبی و خاکی با ترکمنستان و راه آبی با سایر جمهوریهای تازه تاسیس یافته با توجه به گذشته تاریخی منطقه در توسعه منطقه مطلوب است.

وی راه اندازی و تصویب منطقه آزاد تجاری را در این منطقه ضروری دانست و گفت: این امر با توجه به پیوندهای خونی و فرهنگی با ترکمنستان به عنوان یک عامل مثبت باید مدنظر برنامه ریزان قرار گیرد و تمهیدات لازم اندیشیده شود.



به گفته این کارشناس، توسعه فعالیتهای آبی ساحلی شامل شنا و موج سواری وفعالیتهایی مانند اسب‌ سواری، مسابقات سوراکاری و اتومبیل رانی و فعالیتهای سواری شامل قایقرانی بادبانی و قایقرانی تفریحی، ماهیگیری تفریحی موجب توسعه بخش گردشگری در این منطقه می شود.

رستمی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود زمینه‌های تاریخی و زندگی سنتی ترکمن شهر گمیش تپه باید به عنوان مرکز نمایشگاهی و جشنواره‌ای ترکمن معرفی شود.

وی ایجاد کارخانه کنسروسازی، تشویق و ترغیب کشاورزان و دامداران در امر اجرای صحیح و اصولی کارهای خود، بیمه محصولات کشاورزی و دامداری، تشکیل تعاونی های تولیدی و توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی و ایجاد آب بندانهای مصنوعی برای پرورش ماهی با استفاده از آب رودخانه گرگان رود برای جلوگیری از بیکاری فصلی صیادان از دیگر راهکارها برای برون رفت از محدودیتها در این منطقه است.



شهروند دیگری از نبود برنامه ریزی جامع مسئولان در این شهر انتقاد کرد و گفت: متاسفانه تاکنون وعده های برخی مسئولان برای توسعه شهری در این منطقه نتیجه ای نداد و هر روز فرصتها از دست می رود.

حسین خوزینی افزود: تا زمانی که برنامه جامعی برای شهر تدوین نشود نمی توان به توسعه دست یافت.



فرماندار بندرترکمن با اشاره به بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی منطقه گفت: تخلیه فاضلاب در تالاب بین المللی گمیشان بحران زیست محیطی نیز به وجود آورده است.



حاجی گلدی افزود: بالا بودن تراز آبهای زیرزمینی مشکلاتی را در زمینه دفع آبهای سطحی و فاضلاب شهری ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: این پدیده از مشکلات دیرینه اهالی منطقه بوده که موجب سختی و رنج فراوان برای اهالی منطقه شده است.

وی خواستار پیگیری نماینده مجلس برای پیگیری و اجرایی شدن طرح فاضلاب شهری گمیشان شده است.

به گفته گلدی گر، شهر گمیشان از لحاظ ارتفاعی مسطح و از لحاظ بافت خاک و دارای خاک با نفوذپذیری کم بوده و این مسئله موجب تشکیل ماندآب و ایجاد مناظر زشت در سطح شهر شده است.

فرماندار بندرترکمن بیان داشت: همچنین تخلیه فاضلاب در تالاب بین المللی گمیشان سرمایه گذاریهای انجام شده در بخش گردشگری منطقه را تهدید می کند.

وی یادآورشد: به رغم اینکه طرح فاضلاب شهر گمیشان در سفر دور اول هیئت دولت مصوب و در کمیسیون ماده 32 استان تائید شد، متاسفانه پس از گذشت دو سال هنوز این طرح اجرایی نشده است.

به هر روی ایران و به ویژه استانهای شمالی کشور دارای جاذبه های گردشگری داخلی و خارجی فراوانی هستند که گمیشان تنها یکی از این مناطق است و نه تنها باید عزم مسئولان برای بهبود شرایط در این منطقه جزم شود بلکه باید شرایطی فراهم آید که علاوه بر برنامه ریزی جامع برای مدیریت این مناطق از مدیریت شخصی و سلیقه ای برای اداره این مناطق جلوگیری شود و در این راستا فرهنگسازی و استعانت از همکاری شهروندان بسیار موثر خواهد بود.