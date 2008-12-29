تغییر غیرمجاز کاربری 88 هزار مترمربع از اراضی نوشهر

اسماعیل شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر افزود: در این زمینه 45 فقره پرونده تشکیل و متخلفان به دادسرا معرفی شدند.

وی اظهار داشت: تاکنون نسبت به 22 فقره پرونده تعیین تکلیف شد و برای 10 فقره نیز حکم فلع و قمع صادر شد.

وی عوارض موضوع ماده 2 تغییر کاربری اراضی در این مدت در شهرستان را بیش از 492 میلیون ریال اعلام کرد.

به گفته شهسواری، همچنین در این مدت 44 میلیون و 330 هزار ریال عواید حاصل از اجور و 37 میلیون و 158 هزار ریال نیز عواید ناشی از فروش اراضی مشاع حاصل شد.

مدیر جهاد کشاورزی نوشهر بیان داشت: در 9 ماه گذشته از سال جاری 158 مورد نظارت بر طرحها و اراضی واگذاری، 46 مورد نظارت بر تبصره ماده یک در این شهرستان انجام شد.

شهرستان نوشهر 17 هزار هکتار اراضی کشاورزی، زراعی و باغی دارد.