خانه های ووشو در استانها گسترش یابد

توحید اسدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای توسعه روز افزون شاخه های مختلف این رشته ورزشی باید به استانها و شهرستاها توجه شود و پشتوانه سازی در این زمینه صورت گیرد.

وی اظهار داشت: ارتقای دانش مربیان مراکز و استانها نیز از دیگر راهکارهایی است که روند توسعه این رشته ورزشی را شتاب می بخشد.

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر ورزش ووشو ایران نسبت به کشورهای دیگر رشد چشمگیری دارد و همگام با کشورهای دیگر سیر توسعه را طی می کند.

به گفته اسدیان، حمایتهای علی نژاد رئیس جدید فدراسیون ووشو از این رشته بسیار مطلوب بوده و با برنامه عمل شده است.

مربی تیم ملی ووشو جمهوری اسلام یایران بیان داشت: تهیه پنج تالوفید در دوران مدیریت علی نژاد برای ووشو کشور حائز اهمیت بوده و در رفع بسیاری از مشکلات فراروی تاثیر گذار است.

رئیس سبک نن شائولین ووشو در کشور به وضعیت تیم ملی این رشته اشاره و اضافه کرد: ترکیب تیم ملی از استانهای مختلف کشور تشکیل شده و سعی شده تا استعداهای خوبی در این رشته شناسایی شود.

وی شرکت در مسابقه بین المللی هنگ کنگ طی اسفند ماه را از مهمترین برنامه های سالجاری این فدراسیون اعلام کرد.

