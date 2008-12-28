دو میلیارد تومان به دهیاریهای زنجان اختصاص یافت

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور روستایی استانداری زنجان گفت: در سفر دور دم هیئت دولت به استان زنجان بیش از دو میلیارد تومان اعتبار به این دفتر جهت رسیدگی به مشکلات دهیاری‌های و روستاها اختصاص یافته است.