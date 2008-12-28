دو میلیارد تومان به دهیاریهای زنجان اختصاص یافت

نوروز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: از کل اعتبارات مصوب شده 800 میلیون تومان به روستاهای شهرستان زنجان اختصاص خواهد یافت.
وی ادامه داد: تعداد دهیاریهای استان زنجان به 470 دهیاری افزایش یافته است.
محمدی همچنین یادآورشد: رئیس جمهور و هیئت دولت در سفر دور دوم به استان زنجان مجوز تأسیس 74 دهیاری را در استان مصوب کردند.
مدیرکل امور روستایی استانداری زنجان با عنوان اینکه تا کنون 396 دهیاری در استان زنجان فعالیت میکردند، افزود: در حال حاضر 102 دهیاری از کل دهیاریهای استان در شهرستان زنجان فعالیت میکنند.
محمدی افزود: دهیاریها در روستاهای بالای 60 تا 80 خانوار فعالیت میکنند.
مدیرکل امور روستایی استانداری زنجان با اشاره به اینکه 58 درصد جمعیت استان بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در شهرها زندگی میکنند، افزود: 42 درصد جمعیت استان در روستاهای استان ساکن هستند.
محمدی با اشاره به اینکه جمعیت روستاهای استان زنجان بر اساس میانگین کشوری بیشتر است، گفت: ساکن بودن 42 درصد جمعیت استان در روستاها 10 درصد از نرم کشوری بالاتر است.
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