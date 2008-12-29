تامین امنیت کاروانهای راهیان نور در اختیار وزارت کشور است

محمد حسین یکتا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: سال قبل هنگام اعزام کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس به غیر از یک مورد تیراندازی در سوسنگرد که منجر به مجروح شدن تعدادی از اعضای کاروان راهیان نور شد مورد خاص و نگران کننده دیگری اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: امنیت استان خوزستان در حال حاضر ایده آل است و هیچ موضوع بحرانی و نگران کننده ای گزارش نشده که امنیت و سلامت اعضای کاروان های راهیان نور را تهدید کند.

یکتا تصریح کرد: با این وجود امسال موضوع امنیت کاروان راهیان نور به طور کلی به وزارت کشور سپرده شده و این وزارتخانه در این خصوص کمیته امنیتی خود را مامور کرده تا با همکاری معاونت امنیتی استانداری خوزستان سلامت اعضای کاروان راهیان نور را تامین کند.

وی ادامه داد: این کمیته از این هفته جلسات خود در این خصوص را آغاز کرده و امیدواریم که آنها در انجام وظیفه خود موفق عمل کنند هر چند باز هم تاکید می کنم به هیچ عنوان موضوع نگران کننده ای امنیت و سلامت اعضای کاروان های راهیان نور را تهدید نمی کند.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور تاکید کرد: سال گذشته حتی نسبت به سالهای قبل از آن سنگ پرانی کمتری به اتوبوسهای حامل اعضای کاروان های راهیان نور را شاهد بودیم البته موضوع سنگ پرانی یک بحث امنیتی نیست و مردم خوزستان با آغوش باز کاروانهای راهیان نور را پذیرفته اند.

وی اظهار داشت: ستاد مرکزی راهیان نور نیز در راستای افزایش امنیت کاروانها راهیان نور اقدام به توزیع دفترچه های آموزشی بین آنها می کند تا کاروانها از تردد در مسیرهای خلوت خودداری کنند و برنامه سفر خود را به گونه ای تنظیم کنند که هنگام شب کمترین رفت و آمد را داشته باشند.

یکتا افزود: گروه های جهادی کاروان راهیان نور در نقاط مختلف مستقر هستند و راهنمایی های لازم در خصوص مسائل امنیتی را به کاروانهای راهیان نور به خصوص رانندگان اتوبوس های و راهنمایان ارائه می کنند.

وی در خصوص سوانح جاده ای مرگبار که برای تعدادی از کاروان های راهیان نور در سال گذشته رخ داد، گفت: سال گذشته در جاده های استان خوزستان حتی یک مورد تصادف منجر به فوت برای کاروان های راهیان نور اتفاق نیفتاد زیرا با هماهنگی پلیس راه سفر مطمئنی را برای آنها ایجاد کرده بودیم ولی کلیه تصادفات در خارج از جاده های استان خوزستان اتفاق افتاده است.

یکتا افزود: با این وجود امسال راهکارهای مختلفی پیش بینی شده تا آمار تصادفات به حداقل برسد.