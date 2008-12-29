دستاویز قانونی برای نظارت بر سینماهای آذربایجان شرقی وجود ندارد

حسن نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: متاسفانه بدلیل فقدان اسناد مالکیت سینماهای آذربایجان شرقی، جذب حتی یک ریال اعتبار عمرانی از منابع تعریف شده، تا کنون ممکن نشده است.

وی با انتقاد از عدم واگذاری سینماهای آذربایجان شرقی به حوزه هنری استان اظهار داشت: تبدیل سینماهای آذربایجان شرقی به مجتمع تجاری و پاساژ و یا به تعطیلی کشیده آنها جای تاسف دارد.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی تعطیلی سینما سعدی تبریز و سینما شهر قصه مرند، تغییر کاربری سینما کریستال تبریز به مجتمع تجاری و همچنین به فروش رفتن سینما آزادی تبریز را نمونه بارز نابسامانی در عرصه سینماهای آذربایجان شرقی خواند و خواستار توجه بیش از گذشته مسئولان برای بهبود وضعیت کنونی شد.

به گفته نجفی، سینما «قدس»، «29 بهمن» با دو سالن، «22 بهمن»، «انقلاب» و«آزادی» تبریز، دو سینما در شهرستان مراغه و سینما «شهرقصه» در مرند سینماهای تحت مالکیت یا تحت نظارت حوزه هنری آذربایجان شرقی هستند اما اداره املاک بنیاد مستضعفان از واگذاری اسناد آنها به این حوزه امتناع می کند.

وی با بیان اینکه به دلیل فرسودگی ساختمانها بسیاری از سینماهای آذربایجان شرقی نیازمند نوسازی است، یادآور شد: به دلیل نبود اسناد مالکیت سینماها به هیچ وجه امکان دریافت اعتبارات قانونی برای هرگونه عملیات عمرانی وجود ندارد.