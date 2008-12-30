جدال ستاره ها در دیدار مهرام و پارس جنوبی/ 15 دیدار سر آغاز لیگ 87

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با حضور 10 تیم و به مدت 6 هفته برگزار خواهد شد که طبق برنامه ریزی سازمان لیگ، تیم ها هر هفته سه بازی انجام خواهند داد.

اما در همین هفته نخست که قرار است 15 دیدار برگزار شود مهمترین بازی بین دو تیم مهرام و پارس جنوبی برگزار خواهد شد. دو تیمی که بیشترین ملی پوش را در اختیار دارند روز چهارشنبه در یک دیدار جذاب و دیدنی به مصاف هم خواهند رفت.

مهرامی ها سرلک و برادران خسروی نژاد که همین هفته گذشته مدال طلا در مسابقات قهرمانی کشور را کسب کردند را به خدمت گرفته اند و سایر ملی پوشان هم در تیم پارس جنوبی حضور دارند که تقابل این نفرات در سالن بانوان آزادی دیدنی خواهد بود.

برنامه کامل بازیها دور نخست:

* نیروی مقاومت بسیج - پاس خراسان رضوی

* آرین سفال یزد - پارس جنوبی

* هیئت جودو چالوس - نیروی زمینی ارتش

* هیئت جودو ایلام - مهرام

* شهاب کرج - هیئت جودو خوزستان

دور دوم:

* نیروی مقاومت بسیج - پارس جنوبی

* پاس خراسان رضوی - نیروی زمینی ارتش

* آرین سفال یزد - مهرام

* هیئت جودو چالوس - هیت جودو خوزستان

* هیئت جودو ایلام - شهاب کرج

دور سوم:

* نیروی مقاومت بسیج - نیروی زمینی ارتش

* پارس جنوبی - مهرام

* پاس خراسان رضوی - خوزستان

* آرین سفال یزد - شهاب کرج

* هیئت جودو چالوس - هیئت جودو ایلام