مسابقه "به من از حسین بگو" در کرج اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهتاب امیری ظهر امروز در حاشیه برگزاری اولین روز از این مسابقه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مسابقه به مناسبت آغاز ماه محرم از بخشهای مختلفی همچون اجرای نمایش، نقالی، داستان گویی، مسابقه نوحه خوانی، مسابقه های قصه گویی ویژه مقطع ابتدایی در کانون برگزار شد.

وی افزود: در این مسابقه دانش آموزان به انتخاب قصه ای از زندگی امام حسین (ع) را انتخاب کرده و آن را به صورت قصه گویی اجرا می کنند که به سه تن از بهترین قصه گوها هدایای نفیسی اهدا خواهد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در مسابقه به من از حسین بگو به قدرت بیان، استفاده از سبک قصه گویی در یکی از قالبهای نقالی، روایت گری و تعزیه،‌ پوشش و لباس قصه گو امتیاز داده می شود.

امیری بیان داشت: کلیه قصه ها باید متن قصه را از حفظ با به کارگیری فنون قصه گویی به صورت جذاب و گویا ارائه می کنند.

مدیر کانون فاطمه زهرا(س) عنوان کرد: مدت اجرای هر قصه نباید بیش از 15 دقیقه باشد، نام کتاب و نام نویسنده و خلاصه قصه باید در یک برگه به صورت بروشور در روز اجرا ارائه شود.

وی یادآور شد: هر آموزشگاه می تواند حداکثر سه نفر دانش آموز برای شرکت در این مسابقه حداکثر تا تاریخ هشت دی ماه به کانون معرفی کند.

این مسئول ادامه داد: این مسابقه به صورت حضوری بین دانش آموزان دختر مقاطع راهنمایی و دبیرستان در روز 12 دی ماه (چهارم محرم) به مدت 10 روز در محل سالن آمفی تئاتر کانون برگزار می شود.