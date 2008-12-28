ابداع شیوه درمانی جدید برای مقابله با تومورهای سرطانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان معتقدند تکمیل چنین تحقیقاتی می تواند مبدا جدیدی در درمان انواع سرطانها باشد که قادر خواهد بود با انواع تومورها با خصوصیات ژنتیکی متفاوت به صورت مجزا مقابله کند.

این پروژه که تا کنون 8.5 میلیون پوند هزینه و پنج سال زمان صرف آن شده است توسط موسسه سنجر در انگلستان در دست تکمیل است. این موسسه اکنون در حال تولید کاتالوگی از تومورهای مجزا و درمانهای مختص آنهاست. سپس با انجام آزمایش دی ان ای از بیماران سرطانی می توان نوع داروی متناسب با تومورهای موجود در بدن آنها را تعیین کرده و شانس بهبود را در آنها افزایش داد.

تاکنون بالغ بر 200 نوع سرطان در سرتاسر جهان شناسایی شده که می توان آنها را بر اساس الگوهای غیر عادی دی ان ای سلولهای بیمار به زیر مجموعه هایی گسترده تر تبدیل کرد. چنین تنوع ژنتیکی می تواند بر روی میزان تاثیر گذاری داروها بسیار موثر واقع شود.

این شیوه جدید درمانی قادر است بالغ بر هزار دسته از سلولهای سرطانی را که نقشه خطاهای ژنتیکی آنها در حال حاضر تهیه شده، ارائه کند. سپس هر یک از این دسته ها تحت تأثیر 400 عامل شیمیایی قرار می گیرند تا میزان حساسیت هرکدام نسبت به عوامل شیمیایی مختلف نمایان شود.

بر اساس گزارش تلگراف، نتایج این آزمایشها در نهایت در برابر مشخصات دی ان ای سلولهای سرطانی مورد بررسی قرار می گیرند تا بتوان از این طریق داروهایی را که در صورت حضور ترکیبی از نقصانهای ژنتیکی قادر به فعالیت و درمان بیماری هستند، مشخص شود.

محققان بر این باورند که استفاده از چنین شیوه ای در درمان بیمارانی که بیماری آنها ریشه در ژنتیک دارد بسیار تأثیر گذار خواهد بود.